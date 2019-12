Cristina Castaño denuncia que han engordado su imagen en una foto para vender pastillas adelgazantes

Cristina Castaño ha vuelto a ser víctima de un fraude por Internet en el que han usado su imagen y su falso testimonio para promocionar unas pastillas para adelgazar. En las imágenes podemos ver un "antes y después" con fotos del cuerpo de la actriz para mostrar cómo ha adelgazado gracias a este producto.

Tal como ya denunció el pasado mes de julio, además de utilizar su imagen sin su consentimiento las fotos están retocadas con Photoshop para engordarla, comparándola con otra foto suya sin manipular. Además, el anuncio adjunta un falso testimonio de Cristina asegurando la eficacia de estas pastillas.

"Estas fotos están trucadas, me han engordado con photoshop y han usurpado mi personalidad hablando en primera persona y poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho", escribía en la publicación donde adjuntaba el falso anuncio, y añadía: "Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen".

Además de denunciar públicamente este fraude, Cristina tenía un importante mensaje para sus seguidores: "Nunca he engordado 20kg, nunca los he adelgazado y creedme, no existen los métodos milagrosos para adelgazar, y menos estas pastillas que están vendiendo utilizando y manipulando mi imagen sin mi consentimiento. El único método que existe es dieta sana y deporte".

Y cuando parecía que este mal trago había pasado, la actriz ha vuelto a ver un nuevo anuncio con su imagen manipulada anunciando el mismo producto adelgazante:

En el propio hilo de Twitter muchos de sus seguidores apoyan a la actriz y profesionales de la nutrición aprovechan para reforzar el argumento de Cristina: