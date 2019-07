Cristina Castaño denuncia la manipulación de unas fotografías suyas

"Hola a todos!! Estoy recibiendo muchos mensajes de chicas que me preguntan si esto es verdad. Si estoy anunciando un producto milagroso en facebook para adelgazar. La respuesta es rotundamente un NO",. Así ha comenzado contando Cristina Castaño en su cuenta de Instagram, donde ha confesado que una empresa está utilizando imágenes suyas para vender unas pastillas milagrosas adelgazantes.

Cristina Castaño afirma que sus fotos están editadas con Photoshop y que también le han suplantado la identidad, poniendo en su boca cosas que la propia actriz asegura no haber dicho. Testimonios falsos que ella nunca ha autorizado.

"Emprenderé las acciones necesarias para terminar con ésta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen. Pero lo más importante, chicas, es que sepáis que ES TODO MENTIRA. Nunca he engordado 20 kgs, nunca los he adelgazado y creedme, no existen los métodos milagrosos para adelgazar y menos estas pastillas que están vendiendo, utilizando y manipulando mi imagen sin mi consentimiento".

La actriz aconseja que la única manera de adelgazar y de la forma más sana es comiendo bien y haciendo deporte. Cristina Castaño quiere concienciar a sus seguidores de que no se crean todo lo que ven en las redes. Lo único que pretenden con estos anuncios es engañar a la gente y ganar dinero.

"Alucino con que haya alguien al otro lado del ordenador que sea capaz de hablar por mi, engordar fotos mías y mentir de esta manera a chicas jóvenes. En los tiempos en los que estamos... Espero que no os lo hayáis creído muchas y no se hayan embolsado dinero a nuestra costa", decía la actriz con algo de preocupación. No quiere que nadie sea engañado y menos por este tipo de temas que tanto preocupan a la gente, sobre todo a las chicas jóvenes.

Cristina Castaño no es la única que ha sufrido este tipo de engaño, Tania Llasera, presentadora, también pasó por una situación parecida.