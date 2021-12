Cristina Pedroche, antes de 'Sé lo que hicisteis...': dos videoclips, dos cortos, dos series y dos carreras universitarias

¿Qué hacía Cristina Pedroche antes de finchar por Sé lo que hicisteis...? ¿Fue de verdad su debut ante las cámaras?

La realidad es que no. Aunque la presentadora de 33 años debe a este programa lo que es hoy y así lo dejó claro el especial décimo aniversario del programa de laSexta, lo cierto es que la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ya había hecho sus pinitos ante las cámaras cuando cogió el testigo de Pilar Rubio.

En aquel momento Cristina Pedroche quería ser artista, como dijo en el casting que tuvo que pasar para convertirse en reportera del programa de laSexta.

La joven reportera estaba estudiando (luego lo terminó) la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la diplomatura en Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos, pero ella no quería ser ni una cosa ni la otra, ni siquiera reportera, ella quería ser actriz. "Yo hice ese casting porque quería que me saliera una serie porque, en aquel entonces, estudiaba interpretación. No buscaba ser la sustituta de Pilar Rubio, me parecía una cosa loca, pero al final me quedé", contó en una reciente entrevista con la revista ¡Hola!.

La luego reportera ya había dado sus primeros pasos en este mundo. ¿Sabías que antes de Sé lo que hicisteis... había salido en dos series, participado en dos cortos y protagonizado un videoclip?

Los videoclips de Cristina Pedroche antes de ser famosa

Cristina Pedroche es la chica del videoclip de Solo tú, la canción de Pedro Vallín, el guitarrista de Maná, que cantó con Raquel de Rosario. Está igual que ahora.

No es el único trabajo musical en el que colaboró Cristina Pedroche antes de ser famosa. Es la chica que baila en el tema Canciones tristes, con el que Noel Soto intentó ir a Eurovisión.

Los dos cortos de Cristina Pedroche

No terminan ahí sus inicios en el mundo de la interpretación. Antes de Sé lo que hicisteis..., Cristina Pedroche también protagonizó dos cortometrajes. Sale en Naturaleza muerta, de Will D'Alessandro, y Buzón de voz, de Óscar Arenas y Carlos Caro.

Cameos en dos series

No consiguió su primer papel protagonista hasta muchos años después, cuando en 2018 grabó la película Sin rodeos de Santiago Segura. Antes de eso, y mucho antes de ser famosa, la presentadora tuvo dos papeles en dos conocidas series de televisión.

Salió en un capítulo de Sin tetas no hay paraíso, donde interpretó a una señorita de compañía, y en otro de Yo soy Bea.

Cristina Pedroche salió también en dos anuncios de televisión, uno de Movistar y otro de Tampax. ¿Los recuerdas? Aquí tienes uno de ellos.