Cristina Pedroche revela qué famosa va a verla siempre antes de las Campanadas: "¡Creo que viene a cotillear el vestido!"

Cada 31 de diciembre Cristina Pedroche recibe en la Puerta del Sol la visita de una famosa . La presentadora de las Campanadas de Antena 3 lo cuenta en una entrevista en la que pone muy altas las expectativas de cara a Nochevieja. "Este año no solo pasa algo con el vestido y lo que se supone que me cubre", apunta la joven de 33 años , que vuelve a pasar el Fin de Año junto a Alberto Chicote.

Cristina Pedroche vuelve a dar las Campanadas. Por octavo año consecutivo, la colaboradora de Zapeando se pone ante las cámaras para despedir el año. Y por octavo año consecutivo, su vestido será de nuevo protagonista.

Esta vez, dice, irá más allá. "Este año hay mucho más donde mirar, este año es el resurgir y hay un mensaje muy importante que quiero dar y que creo que va a llegar a los corazones de la gente", dice la joven de 33 años en una entrevista exclusiva en ¡Hola!. "Con el vestido vuelvo a los orígenes, pero como una madrina. Este año no solo pasa algo con el vestido y lo que se supone que me cubre, sino también con lo que pasa en mi cabeza... tanto por dentro como por fuera. Y lo veréis el 31".

Cristina Pedroche lleva días luciendo peluca y haciéndonos pensar que se ha rapado el pelo. En el vídeo promocional de las Campanada aparece con una maquinilla en la mano y hace unos días explicaba en Zapeando qué podría pasar si seguía las recomendaciones de Josie, su amigo y estilista: "Eso me va a condicionar todo el año que viene". Lo de los orígenes quizás tenga que ver con su primer vestido, el de su debut en 2014, de la firma ibicenca Charo Ruiz,

Las tradiciones de Cristina Pedroche

El compañero de Cristina Pedroche vuelve a ser Alberto Chicote, él es quien se encarga en realidad de dar las campanadas. Cristina mientras se dedica a comer.

"Me gusta comerme las 12 uvas siempre. Lo hago porque un año no me las comí y no tuve la suerte que a mí me hubiera gustado. Desde entonces, aunque esté retransmitiendo, es Alberto el que va contando porque yo me la voy comiendo, así que Feliz Año Nuevo lo digo con la boca llena y con todo el jugo", asegura. Este año será inevitable fijarse en ese detalle.

Hay otra tradición de Fin de Año que no se ve ante las cámaras. Todos los años Cristina Pedroche recibe la visita de una famosa antes de las Campanadas.

"Anne Igartiburu siempre viene a verme. Ella llega más tarde que yo porque corre la San Silvestre. Yo desde las cinco ya estoy allí y ella suele llegar sobre las ocho y lo primero que hace es venir a verme", cuenta sobre su compañera de TVE. "¡Yo creo que viene a cotillear el vestido!... No, en serio, con ella me llevo superbien, y una mujer increíble a la que admiro, igual que a Ana Obregón".

Hasta la última coma

La noche del 31 todo se supervisa. La propia Cristina se encarga de hacerlo. Ya bastantes apuros pasaron en su primera vez en 2014 cuando se quedaron sin luz y no había forma de lavarse el pelo. Ese año era necesario porque había corrido la San Silvestre y había sudado. "Mientras me lavaba el pelo, recuerdo que Óscar, mi peluquero, me decía: 'Ni te lo laves, si nadie te va a ver'... Menos mal que me lo lavé".

"Yo miro cada coma del guión y hasta cómo me pinto las uñas lo decido yo. Ya tengo muchas críticas por el vestido entonces no quiero que nadie critique otra cosa que no sea eso", explica sobre el control que ejerce en Fin de Año.

Asegura que no le importa que le critiquen por el vestido. Le gusta "generar conversaciones, discusiones y que la gente hable".

"Yo lo único que quiero es que se entretengan. Al final yo me pongo lo que me apetece, aunque cada año tengo que darle una vuelta porque me tengo que superar a mí misma. Encima, tengo al lado una persona como Josie, que es un tarado también, y quiere superarse año tras año. Sé que pase lo que pase, aunque mi idea sea muy loca, él le pone el concepto de moda y no me voy a caer porque está detrás cogiéndome.", apunta sobre su otro compañero inseparable de las Campanadas.

A esta alturas lo de las críticas ya le da igual. "Al principio me dolía más me lo llevaba más al terreno personal, ahora es como que creo una película a mi alrededor siempre digo que me pongo vaselina para que me resbale todo, pero claro, alguna duele", se sincera. "Aunque yo hago que parezca que la mochila no pesa, no significa que no lleve peso. Entonces intento estar bien cada día porque en el fondo echo las críticas un lado y me doy cuenta de mi vida y pienso que soy superafortunada, tengo salud, mi marido y mis padres también, tengo un trabajo que me apasiona... Entonces, si la fama tiene estas cosas no tan bonitas, tengo que intentar que no me afecte tanto".

¿Un deseo para 2022? "Pedir más al año no me gusta porque creo que lo tengo todo y lo que no tengo me lo invento. Si pidiera algo es más trabajo a nivel televisivo porque yo estoy supercontenta en Zapeando y con lo demás, pero me gustaría tener un programa propio. (...) Seguir creciendo en el terreno profesional cada día, eso sería lo que pido. Además, por supuesto, de salud para todos".