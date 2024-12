Cristina Pedroche desvela el detalle clave de su vestido para las Campanadas de Nochevieja: "El año más grande de todos"

El 2025 está prácticamente a la vuelta de la esquina. En apenas dos semanas, Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán las Campanadas en Antena 3, y lo harán juntos por noveno año consecutivo. Como cada año, su vestido genera gran expectación. Sobre su diseño, ya ha dado alguna pista por redes, pero ha sido en Hola!, donde ha dado el detalle con el que se puede intuir su diseño para el 31 de diciembre.

La que fue presentadora de Pekín Express mostró sus emociones por cumplir con este deber como lleva haciendo cada año desde 2014: "Es una responsabilidad porque es el último programa del año, la última retransmisión, la noche más mágica del año y quiero que salga todo perfecto y estar a la altura de esa magia que se desprende en la Puerta del Sol cada 31 de diciembre. Es algo único y haberlo podido repetir tantos años es una suerte. ".

Las claves del nuevo vestido de Cristina Pedroche para dar la bienvenida al 2025

Unas sensaciones con las que afirma que lleva con una "ilusión renovada" e incluso "extrema". "Creo que es el año más grande de todos y que cada uno lo entienda como quiera. Es el año en el que más Pedroche va a haber. Va a ser un año a lo grande”, detalla. ¿Un año a lo grande? ¿Tal vez se refiera a un vestido de grandes dimensiones? ¿O tal, apele al significado del vestido?.

Según recoge Hola!, Pedroche ha apostado por un vestido distinto a todas las propuestas de sus Campanadas. Un vestido que le acompañará en su misión "con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Va a ser una cosa increíble. Sé que todos los años digo que este año el vestido es el mejor, pero es que este año es así. He vuelto a reencontrarme con mis inicios", expresa.

Eso sí, afirma que tenía "muy claro el concepto que quería para el vestido y para el discurso" al que va destinado, asegurando que "se han alineado los astros para que todo salga perfecto. Es el año en el que más ganas tengo de que sea ya 31 de diciembre y poder enseñar el vestido", afirma.

Más allá del diseño, Pedroche invita al espectador a que esté "muy atento a todo lo que pase" y que "no solo habrá que esperar" a que se quite la capa.

Eso sí, ha lanzado un mensaje con el que comparte una reflexión: "Cuando hay sucesos catastróficos es natural sacar esa empatía. Creo que hay que trabajar también esa empatía cuando el de al lado no piensa como tú o no ha tenido las mismas vivencias y por eso no actúa como tú".

El vestido para la promoción para las Campandas

De momento, más allá de sus declaraciones, podemos analizar el vestido de su promoción de las Campanadas para este año. En este caso, según Woman Magazine, Cristina Pedroche ha apostado por un diseño de Inma Linares, algo con lo que dejaría caer su apoyo a la marca España. Para esta ocasión, la presentadora ha apostado por un diseño corto con falda rígida, escote, corazón y hombreras XL con detalles dorados.

Cristina Pedroche y la otra pista de su nuevo vestido

A finales de noviembre, Pedroche colgó una serie de imágenes inéditas de su anterior vestido del año pasado. Un espectacular modelo azul biodegradable, con el que hacía un guiño a los ríos y a los mares del planeta, poniendo el foco en representar la importancia del agua con un look hecho a partir de gelatina, agar, glicerina y agua. El diseño vino de parte de la navarra Paula Ulargui.

"Este año, por supuesto, también habrá un deseo muy potente", señalaba en sus redes.