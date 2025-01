Cristina Pedroche habla de su segundo embarazo: "No descarto ser donante de leche materna"

Cristina Pedroche eligió para dar la bienvenida al 2025 enfundada un vestido con un significado muy especial para ella. Su décimo aniversario dando las Campanadas escondía un mensaje de protección a la infancia ante cualquier tipo de violencia o abuso.

La presentadora, que se sacó leche materna durante más de seis meses para alimentar a su hija Laia, acumuló litros y litros de compuesto que terminaron caducando. Con estas gotas de leche materna fueron con las que se fabricaron los 8.500 cristales que incluía su vestido joya, un vestuario que supuso más de 2.500 horas de trabajo y que pesaba 43 kilos.

Un homenaje a la maternidad que llega acompañado de su segundo embarazo. La presentadora lo anunció con un vídeo en el que reaccionaba ante un test de embarazo positivo junto a su marido Dabiz Muñoz, pero que lo publicase el mismo día de los Santos Inocentes despertó las dudas y la incógnita sobre su veracidad. Pero sí: Cristina Pedroche está embarazada de su segundo retoño, tal y como confirmaron Hola y Vanitatis pocas horas después. Ya lo dejó caer con una reveladora frase en la retransmisión de las Campanadas junto a Alberto Chicote.

Cristina Pedroche hace un homenaje a la leche materna con su vestido en las campanadas | Europa Press

En su regreso a Zapeando tras las vacaciones de Navidad, la presentadora ha hablado sobre sus planes con esta nueva gestación.

Para no desperdiciar toda la leche que extraiga de su pecho, Pedroche se plantea ser donante. "Lloré mucho porque se caducase la leche. Ya sabéis que no he tenido un posparto fácil y también el tema de la leche me dolió mucho, Laia comía lo justo. Para este segundo embarazo no descarto ser donante de leche materna", contó.