Josie revela cómo transformó la leche materna de Cristina Pedroche en cristales para el vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche vuelve a sorprender con un vestido icónico que fusiona arte, maternidad y creatividad extrema para las Campanadas de 2024. Un traje que encierra un proceso de creación a partir de leche cristalizada que Josie, amigo personal de la presentadora, ha revelado a Vanitatis.

La historia comienza con una llamada poco habitual de la presentadora, quien confesó tener leche materna almacenada desde la lactancia de su hija, Laia.

"Ella no llama jamás, solo chat y audios varios, pero si te llama Cristina es que algo pasa. 'Te tengo que contar una cosa y es que tengo guardada leche materna de la lactancia de Laia', escucho al otro lado del teléfono. Y yo con la cabeza loca: '¿A qué se debía semejante confesión?' Tan privada además... ¡Yo estaba volado! No entendía nada y ya me dice: "conozco una joyera que me ha hecho algunas piezas acristalando mi leche materna y quizás podríamos usarlas para el vestido de este año". Al día siguiente me puse al habla con Belén Mazas, la joyera e investigadora que hacía estos cristales guarda leches y descubrí un mundo de posibilidades", cuenta Josie a la revista.

"Era algo nunca visto", explica Josie. "Un vestido con la leche materna de la persona llamada a vestirlo. Para mí, esto era un reto lleno de emociones después de diez años aquí". Inspirado en el concepto de una ‘Galactotrofusa’, una deidad futurista de la maternidad, Josie se propuso crear un diseño que integrara las piezas cristalizadas de una manera elegante y simbólica.

El proceso creativo requirió semanas de investigación y colaboración. Tras un viaje a Sevilla, Josie compartió la idea con Felipe Vivas, del taller VIVASCARRION, conocido por su excelencia en técnicas de sombrerería. Juntos trabajaron en la adaptación del concepto a las posibilidades técnicas del taller. El resultado fue un vestido construido con hormas hechas a medida, estructuras de croché encolado y un enrejado de sujeción para los cristales de leche materna.

"Había que resolver cómo hacer flotar esos cristales sin que pareciera un vestido de cristal obvio de los años 60", comenta Josie. Además, se incorporaron elementos que simbolizan la maternidad, como los pechos y una silueta inspirada en las meninas, con un volumen sobredimensionado que dota al diseño de una presencia imponente.

El vestido, una verdadera obra de arte, fusiona pasado y futuro en una oda a la maternidad y la creatividad.