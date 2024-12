Dabiz Muñoz: por qué se llama así, la expareja con la que fundó DiverXO, su hija Laia y cuánto dinero tiene

A estas alturas es difícil saber quién es Dabiz Muñoz. El galardonado en tres ocasiones como el Mejor chef del mundo es el cocinero de vanguardia español por excelencia, habiendo obtenido tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO.

Desde muy joven, Muñoz enfocó su vida a la gastronomía. De hecho, el origen de su nombre de chef nace precisamente de intentar marcar la diferencia por lo común de 'David'. Para transformarlo en algo más original, cambió la 'v' por la una 'b' e hizo honor a Madrid cambiando la 'd' por la 'z'.

Tras trabajar inmersivamente en gastronomía asiática de Londres, fue en 2010 cuando recibió su primera estrella Michelin, dos años después consiguió la segunda y tan solo un año después la tercera, batiendo récords en el mundo de la alta cocina.

Los problemas de Dabiz Muñoz con sus restaurantes: el cierre en Londres, un incendio y la ubicación de Madrid | Gtres

Su gran patrimonio

Dabiz Muñoz ha ganado en tres años consecutivos el The Best Chef Award, y cuando se está en la cumbre no solo es el éxito lo que sacude, sino el dinero. Y es que el mago de la cocina de vanguardia tiene todo un imperio que no para de crecer.

Además de su prestigioso DiverXO, Dabiz Muñoz tiene otros establecimientos y servicios bajo los nombres de RavioXO, StreetXO, GoXO y StrretXo Dubái.

Todos ellos están gestionados a través de Pig Wings. De ella dependen las otras sociedades, como StreetXo Madrid SLU, con la que gestiona el restaurante que tiene en el centro de la capital. Más tarde, el chef fundó GoXo Club Services SLU, centrado principalmente en el servicio a domicilio. En último lugar llegó RavioXO madrid SLU. Pero, según el Registro de propiedades, en 2023 dio de alta una nueva sociedad: StreetXO Worldwide SL, con la visión internacional para su último restaurante, creado en Dubái.

Al margen de los proyectos hosteleros, Dabiz Muñoz también ha contado con sus propios documentales sobre su figura, su carrera y su trayectoria para plataformas como Netflix.

Y todo ello se ve reflejado en la impresionante casa donde vive con Pedroche: se trata de una vivienda de más de 700 metros cuadrados construidos y una parcela de más de mil metros en la exclusiva urbanización de La Finca. Cuenta con jacuzzi, barbacoa, garaje y una gran piscina.

Los productos que lanza al mercado en fechas concretas como en Navidad y sus colaboraciones con conocidas cadenas de comida rápida también hacen crecer el patrimonio del chef.

Todo sobre su hija Laia

Pese a que sus padres no muestran su rostro, Laia Pedroche Muñoz, hija de la mediática pareja, es una de las niñas más famosas de España, y tanto el chef como la colaboradora de televisión respectan mucho su intimidad.

Sin embargo, desde que naciera el 14 de julio de 2023, la pareja ha dado algunos detalles de la pequeña. La que más habla de ella es Pedroche. En Joaquín, El Novato, la influencer explicó los parecidos de su primogénita. Al parecer, cuando nació, "era clavada" a su padre por "su piel blanquísima, los ojos y la mirada" pero con el tiempo ha ido cambiando. "En fotos es más como él y en persona a mí", explicó la presentadora, que afirma tener dos cosas en común con la pequeña: "Me parezco en los ojos y en las ganas de vivir, pero yo era mucho más morena que Laia".

Como no podía ser de otra manera, la alimentación de Laia es uno de los puntos clave desde que llegó al mundo. "Cuando estaba embarazada pensaba que daría teta solo unos meses. Al primer mes ya decía que mínimo seis meses, a los dos meses que un año y ahora ya no digo nada jajaja. Que sea lo que ella quiera", escribió Pedroche en su cuenta de Instagram.

Ahora, Laia es la niña mejor alimentada del mundo, y así lo adelantó su padre antes de que tomara alimentos más allá de la leche materna: "Tengo varias cosas pensadas para darle. Hay una máquina japonesa que se llama Oko, que cocina los alimentos a una presión diferente y esto hace que se conserven mejor los nutrientes, sobre todo para hacer purés".

Ahora, que come de todo, se conoce que Pedroche y Muñoz han apostado por el Baby-led Weaning (BLW) —alimentación complementaria autorregulada— y dejan a Laia cierta autonomía. "Laia se tira a la comida desde hace mucho, ya casi se sienta sola, y coordina casi mejor que yo cómo llevarse la comida ala boca, así que estaba más que preparada para empezar a comer", contó la presentadora.

Al margen de la alimentación, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cumplen algunas tradiciones con la pequeña de la casa, como la de bautizarla. La pareja decidió someter a su hija a este rito católico después del verano de este 2024. Lo hicieron en secreto, pero la colaboradora de televisión lo contó al tiempo en el podcast Tenemos que hablar.

La pareja escogió la parroquia de Santa Eulalia para la ceremonia íntima, en honor al nombre de donde proviene 'Laia'. Además, el lugar se encuentra en la calle de Los Pedroches, en el madrileño barrio de Entrevías, de donde es Cristina.

La segunda pata de DiverXO

Por supuesto, la vida sentimental de Dabiz Muñoz está marcada por Cristina Pedroche, pero antes de la presentadora el chef tuvo una relación con una compañera de profesión, Ángela Montero. De hecho, fue su primera mujer.

Dabiz Muñoz con su expareja, Ángela Montero | GTRES

Fue en mitad de la creación de su proyecto DiverXO cuando Muñoz estaba enamorado de Montero, una joven que dejó de ser bailarina para centrarse en el mundo gastronómico tan ambicioso del que se convertiría en su marido. Así, es una de las dos mentes del restaurante más famoso de la actualidad y fue socia gerente y jefa del establecimiento.

Durante años fueron pareja tanto sentimental como profesional, hasta que en 2013 firmaron el divorcio. Ángela dejó así de llevar las cuentas del restaurante y volvió a dedicarse al deporte. Concretamente, fundó un centro de pilates, Estudio A.