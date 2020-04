Críticas a Pilar Rubio por hacer esto durante el embarazo

Beyoncé fue una de las protagonistas del concierto solidario 'One World: Together At Home', que hizo historia en la música y reunió a más de un centenar de artistas. La cantante lanzó un contuntende mensaje a la comunidad afroamericana de Estados Unidos y, entre líneas, criticó la gestión política ante esta crisis: "Este virus está matando a las personas negras a un ritmo alarmante".