Chenoa se atreve con las tijeras y su melena se resiente: "No os cortéis el pelo en casa"

Son ya muchos días encerrados en casa, y aunque hay mucho que hacer, que leer, organizar, e incluso podemos entrenar un rato, lo cierto es que las horas pasan lentamente. No sabemos si ha sido el aburrimiento o las ganas de experimentar, de probar algo nuevo, lo que ha llevado a Chenoa a cortarse ella sola la melena en casa, pero el resultado ha sido un tanto... irregular .

La cantante se ha armado de valor y le ha metido la tijera a su larga melena. Pero cortarse el pelo, y más estando así de largo, no es fácil. En alguna de sus publicaciones ya podíamos intuir que un lado le había quedado más corto que el otro, pero Chenoa quiso hacer un live en su cuenta de Instagram para mostrar el resultado a sus fans.

Y es que si por delante no estaba igualado, por detrás, la cosa no mejora... Durante el directo, la cantante ha intentado igualar al menos los mechones delanteros, pero lanzando una clara advertencia a sus seguidores: "No os cortéis el pelo en casa".

Chenoa se corta el pelo en un LIVE de Instagram / Instagram/@Chenoa

Y es que con tanto influencer y youtuber mostrando lo fácil y rápido que es hacerse un corte de pelo en casa, ¿quién no se lo ha planteado alguna vez? Es cierto que las redes están llenas de 'malas experiencias' de aquellos que intentaron hacerse flequillo, o desfilarse la melena, dando como resultado un auténtico desastre capilar, pero es que hasta que no lo intentamos nosotros mismos, ¡no nos quedamos tranquilos! 😅

Por suerte, el nuevo corte 'picassiano' de Chenoa tiene fácil solución, y ella está guapa hasta con algún trasquiloncillo que otro, pero ¡no sucumabáis ante el aburrimiento y los tutoriales de YouTube! Aunque no siempre lo parezca, esa gente son profesionales 😉, y lo más fácil es que nos desgraciemos el corte de pelo...

Hace unos días, compartía un vídeo con un desenfoque 'estratégico', en el que ya se intuía cierta asimetría en la parte delantera de la melena 💁

ENTRENAMIENTO EN CASA

Estos días de confinamiento en casa, hemos podido ver también a Chenoa entrenando en casa, ¡y nos ha impresionado con sus abdominales! La presentadora y jurado de 'Tu Cara Me Suena', compartió un vídeo entrenamiento y escuchando Aerosmith para motivarse.

"Tienes el abdomen completamente marcado! #cuerpodeboda", le ha escrito una seguidora, que no ha sido la única en elogiar el cuerpo de Chenoa.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas tienen previsto casarse el próximo 14 de junio. De momento, la pareja no ha declarado si aplazaran la fecha por la crisis del coronavirus, que además de obligar a artistas a cancelar o posponer conciertos, también se han tenido que cambiar fechas de otras celebraciones como bodas.

Asimismo, la extriunfita se ha mostrado en todo momento preocupada por la situación mundial y por la salud de su futuro marido, que es grupo de riesgo porque es médico.