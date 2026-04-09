Críticos opinan sobre el papel de Rosalía en 'Euphoria': "Una actriz prometedora"

La participación de Rosalía en Euphoria fue una noticia que nadie se esperaba recibir sobre el futuro de la catalana, pero, ahora que se encuentra en plena gira del LUX TOUR y que su último disco ha sido todo un éxito, los fans están deseosos de ver qué tiene que ofrecer a la industria como actriz.

Su personaje, Magick, queda muy lejos de la estética de LUX, una estríper que ha aprendido a sobrevivir en un ambiente hostil y que se cruzará en el camino de Rue, el personaje al que da vida Zendaya.

A apenas días del estreno de la tercera temporada de la serie, este 13 de abril, los críticos ya han podido visionar los primeros episodios de la serie y han dado algunas claves de lo que veremos.

Parecidos razonables

"Rosalía hace su debut en la serie presentándose como una actriz prometedora", comienza diciendo uno de los críticos.

Y es que, según indica este crítico, la primera frase de la cantante en la serie, realizada fuera de cámara, marca el tono irreverente que tendrá su personaje: "Me cago en tus muertos".

"Magick se retrata como una bailarina de club de striptease de voluntad fuerte y lengua afilada que usa un collar cervical —un elemento que molesta a su jefe en el Silver Slipper [...]", ha declarado sobre su personalidad y trama. "A pesar de las críticas, el personaje insiste en usarlo, alegando que está involucrada en un caso legal y mostrando firmeza en su decisión".

El carácter de su personaje podemos verlo reflejado en una frase, en la que además se confirma que Rosalía mezcla el inglés con el español, como suele hacer en su día a día: "Bueno, pero es que tengo que llevarlo, do you understand? Y si me mandan un detective privado, ¿qué hago?", responde.

Su lado más sensual

Durante los episodios, podremos ver a Rosalía ejerciendo su profesión, sobre todo en el tercer episodio, donde "Rosalía tiene más espacio para brillar con una actuación sensual frente a clientes cautivados".

"La escena se enriquece con la banda sonora 'Boom Boom Boom' de la banda sueca de rockabilly Fatboy, evocando referencias cinematográficas a la icónica danza de Salma Hayek en 'From Dusk Till Dawn'", ha explicado.

Además, ha indicado que la artista realiza algunos pasos de twerking y en su actuación puede verse "su preparación física y presencia escénica".

Por otro lado, está circulando por las redes un rumor de que Rosalía comparte una escena sensual con el personaje de Zendaya, por lo que quizás la veamos envuelta en una trama romántica con ella.