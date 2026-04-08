Los tres nombres que suenan como invitados de Karol G en el Coachella 2026

El domingo 12 y el domingo 19 de abril tienes una cita con Karol G. La cantante de Medellín se convierte en la primera artista latina en ser cabeza de cartel del Festival Coachella y vas a poder ver su actuación en directo.

Desde el canal de YouTube del festival de indio podrás seguir sus dos conciertos en directo, de los que la cantante ha hablado en su reciente entrevista en Playboy.

La intérprete de Mañana será bonita protagoniza un sensual reportaje en esta publicación donde habla sobre el momento profesional que está viviendo y se refiere a estos shows en concreto. "Yo pensaba que este iba a ser como mi consagración, pero de hecho siento que es el inicio. Es la primera vez en mi vida que siento que me voy a ver como la artista a la altura del escenario en el que me estoy montando", señala.

“Cuando recibí la llamada, se me cayó un peso gigante encima…", continúa. "Me siento muy bendecida de ser parte de una generación que está tratando de cambiar la narrativa y alzar la voz por la comunidad… Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero también es un show muy para mí", dice la cantante sobre los conciertos que arrancan a las 21:55 horas en California y que podrás seguir en España a partir de las 06:55 horas del día siguiente.

Una reivindicación de la cultura latina

Su entrevista da pistas de lo que puede esperarse de ellos y se intuye que Karol G va a aprovechar la ocasión para reivindicar la cultura latina, como hizo Bad Bunny en la Super Bowl. Ya lo había hecho en su debut en 2022 cuando hizo un popurrí con canciones de Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

"No quiero simplemente decir “ICE out” y que no pase nada… Probablemente me vaya un poquito más hard que eso. Yo quiero simplemente representar a mi comunidad. Pero lo que te digo es que, como ser humano, quiero que eso signifique más. No estoy diciendo que no lo voy a hacer — lo haré con el alma. Pero quiero poder sentarme y entender, en mi cabeza: esto fue lo que significó", señala la cantante sobre los abusos de los agentes migratorios de Estados Unidos.

Los posibles invitados de Karol G en Cochella

En 2022, la cantante lució la bandera de Colombia en su vestuario y probablemente en esta ocasión la intérprete de Latina Foreva vaya más allá luciendo más banderas como hizo Bad Bunny en la Super Bowl.

Precisamente, el puertorriqueño forma parte de la lista de posibles invitados que estarán junto a Karol G en el escenario. El intérprete de Nuevayol, al que se sumó en el último concierto en Medellín de la gira DeBí TiRAR MáS FOToS), es uno de los nombres que apunta Rolling Stone como compañeros de la colombiana.

"Estoy muy comprometida a dar el mejor show de la historia"

La revista da tres nombres en el reportaje Qué esperar del concierto estelar de Karol G en Coachella. Así, en el texto, habla de la posible aparició dela cantante colombiana Kali Uchis, con la que colaboró en Labios Mordidos en 2023, y J Balvin, con quien empezó a tocar en locales de Medellín y que ya la acompañó en su primera vez en Cochella en 2022.

Además, la publicación habla de elementos escénicos y visuales que evoque en universo de Tropicoqueta, su último disco, con vedettes de la vieja escuela y la estética nostálgica de las coristas. "Me estoy presionando para ofrecer algo de tan alto nivel que la gente salga del show y diga: 'Karol estaba lista. Estaba más que lista para esto'", dijo en una entrevista con Rolling Stone en septiembre. "Ahora depende de mí y de mi trabajo lograrlo, y estoy muy comprometida a dar el mejor show de la historia".