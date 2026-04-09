Martin Urrutia: "El hecho de que Hidrogenesse esté metido en el proyecto le hace tener un sonido especial"

El viernes 10 de abril llega el esperado primer álbum de estudio de Martin Urrutia. El cantante presenta La insolación, el disco que debe su título a la novela de Carmen Laforet de 1963 y ante cuyo lanzamiento reconoce estar emocionado. "No estoy nervioso, estoy feliz. Es precioso hacer un trabajo tan largo y que salga por fin", ha dicho a Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales.

Hacia tiempo que no se pasaba por el estudio —desde la presentación de Mariliendre—y los dos presentadores le han recibido con los brazos abiertos.

"Es un disco especial", ha seguido el también actor. "El hecho de que Hidrogenesse esté metido en el proyecto le hace tener un sonido especial, como muy particular. Personalmente me gusta mucho, lo escucharía de otro artista", ha dicho el cantante que inició su andadura en el mundo de la música con Rompeolas en marzo de 2024.

En ese momento su proyecto no había hecho más que empezar. "Estaba naciendo. Tenía una sensación rara de No sé qué es esto, no sé hacer música ni estar en la industria. Tres años después de OT, un disco es como más asentado y más maduro", ha apuntado el cantante de 21 años.

La insolación ha cogido prestado su título a la novela de Carmen Laforet que leyó cuando era adolescente. "[La elección del título] fue bastante acompasado. Empezamos a trabajar en el disco y a medida que estábamos pensando en las canciones y las historias detrás de las canciones se me venían todo el rato las referencias del libro y las similitudes que yo vi cuando tenía 18 años", ha contado. "Mi historia y las canciones que estaba empezando a componer encajaban muy bien con la novela".

"Es mi disco con mis experiencias pero con un apoyo fuerte de la novela"

El cantante insiste en que "no es un disco dedicado a la novela ni inspirado en la novela". "Es mi disco con mis experiencias pero con un apoyo fuerte de la novela. Hay canciones que están relacionadas con partes concretas de la novela, otras menos...", ha continuado el cantante que ya ha adelantado tres canciones del álbum, Nadadora, Nuevos recuerdos y Otro Verano, y que ha presentado en exclusiva durante la entrevista el tema Déjalo Oír.

Martin Urrutia colabora en este álbum con la banda de pop electrónico Hidrogenesse. "Me dejé enfocar bastante por Universal, el sello, y su visión. Yo estaba empezando y estaba muy abierto a escuchar. Los tenía medio ubicados sobre todo con su trabajo con Stella Maris en La Mesías. También por mi familia, mis tíos. Cuando salió la idea lo vi clarísimo", ha explicado el cantante que antes había colaborado con la banda en El destello, su canción con Juanjo Bona.

"Fue un poco de flechazo y ellos también", ha explicado a Eva y Nacho. "Hubo un match entre Carlos Ballesteros y yo", ha añadido sobre el encuentro del que salió con la idea de que quería volver a trabajar juntos.

La insolación es "un disco con un punto muy nostálgico", ha apuntado Martin, al que le han convencido las propuestas marketinianas de Eva y Nacho: El disco que le pondrías a una persona joven en el futuro, una nana electrónica...

Esto tiene que ver con el sonido de Hidrogenesse. "A una persona que no me conozca y lo escuche por primera vez podría llamarle la atención el timbre de voz y el sonido tan de sinte, un poco futurista", ha contado a la oyente Rocío de Sevilla que le planteó esta pregunta.

La insolación llega de la mano de una gira que arranca el 15 de mayo en Zaragoza, aunque antes Martin Urrutia llegará a las alas de cine con Kraken: El Libro Negro de las Horas, donde da vida al padre de Alejo Sauras cuando era joven. "Es mi segundo proyecto profesional como actor. Ha sido como ir al polo opuesto de Mariliendre, un trabajo más pequeño con menos sesiones de rodaje y pude compatibilizarlo bien con el disco", ha dicho el cantante, que antes de irse ha compartido una de las claves de la gira.

"La insolación canción creo que va a ser un momento álgido. Va a ser un directo especial y chulo", ha apuntado para recordar que aún hay entradas disponibles y que tiene todo el verano por delante para centrarse 100% en la gira. " Luego la idea siempre es avanzar y que aparezcan proyectos nuevos, tanto de actor como de cantante".