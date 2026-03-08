Rosalía estrenará nueva música para la serie 'Euphoria', donde interpreta a una 'pole dancer'

Aunque Rosalía ya debutó como actriz en la película Dolor y gloria (2019) de Pedro Almodóvar, lo cierto es que apenas cuenta con experiencia en ela actuación. Por eso hay tanta expectación alrededor de su papel en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará el próximo 12 de abril.

Pero la estrella catalana no solo ejerce como intérprete, pues también publicará música como parte de la banda sonora de la serie. Así lo ha confirmado este 7 de marzo Sam Levinson, creador, guionista y director de Euphoria: "Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie, hechas por Hans Zimmer, Labrinth y Rosalía", ha comentado para Vogue.

Este estreno musical llegará en pleno recorrido del LUX TOUR, la gira de la artista que comienza el próximo 16 de marzo en Lyon (Francia).

Qué ha dicho Rosalía sobre su papel en 'Euphoria'

Rosalía interpretará a una pole dancer en uno de los clubes que tendrá bastante trascendencia en la serie. En el tráiler se puede ver a la cantante durante apenas unos segundos, bailando alrededor de una barra y con un collarín decorado.

Sobre este accesorio ha hablado recientemente en una entrevista con Elle: "Tenía que usar esto durante todo el episodio. [...] Eso suponía un desafío extra... Al principio, cuando estaba grabando con él, estaba un poco molesta. Así que tuve que aprender a quererlo y a convivir con él. Y eso también fue una experiencia de aprendizaje para mí en muchos sentidos. Fue muy, muy bonito y una experiencia de aprendizaje increíble", dijo.

¿Y cómo preparó Rosalía este personaje? "Consistió mucho en reaccionar y mantenerse fluida y abierta", confesó para Elle. "Creo que muchas veces mi trabajo se trata de eso: de cómo puedo ponerme disponible para que mi energía fluya, para poder canalizar distintas emociones y contar diferentes historias".

"En este caso, en lugar de explicar historias que yo eligiera, me puse al servicio de la visión de otra persona, porque amo tanto el trabajo de Sam Levinson que vale la pena para mí", siguió diciendo. "Euphoria es una serie que tiene un impacto cultural enorme. Es increíble. Para mí tiene mucha honestidad y una gran riqueza emocional".

Además, en otra entrevista para Dazed, Rosalía confesó que las escenas más complicadas fueron las que grabó con Zendaya en "el vestíbulo". Y, de nuevo, habló de sus inseguridades delante de la cámara: "¡No fue nada fácil! ¿Mi primer trabajo actuando en una serie y encima Euphoria? Siempre he actuado en el escenario, pero esto daba miedo de una manera muy, muy distinta".

Rosalía ya compuso una canción para 'Euphoria'

Esta no será la primera vez que Rosalía participe en la banda sonora de Euphoria. Ya lo hizo en 2021 para un capítulo especial de la serie en colaboración con la estadounidense Billie Eilish. Se trata de Lo vas a olvidar, una composición melancólica sobre desamo re interpretada en gran medida en español.

A nivel de ventas y repercusión, la canción no recibió el éxito esperado en plataformas de streaming, teniendo en cuenta la dimensión del éxito de las dos intérpretes. En YouTube, por ejemplo, no alcanza las 100 millones de visualizaciones: el videoclip ha conseguido algo más de 75 millones en más de cinco años.