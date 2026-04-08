Karol G posa para la portada de 'Playboy' y confirma el final de su relación con Feid

Karol G se encuentra en uno de los momentos más álgidos de su carrera. Mientras sus fans esperan el anuncio de la gira del disco Tropicoqueta. la artista de Medellín se prepara para hacer historia como la primera artista latina en ser cabeza de cartel del Coachella.

La intérprete de Mañana será bonito actúa el domingo 12 y el domingo 19 de abril y lo hace solo unos días después de conquistar el mundo como portada del número de primavera de la revista Playboy.

La cantante posa sexy y provocadora en la revista siguiendo los consejos de la la actriz Sofía Vergara, la única persona con la que habló de hacer (o no) esta sesión de fotos.

"Le dije: ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’. Y me respondió: ‘Mijita, ¿con ese cuerpo? Luego te arrepientes de no haberlo hecho… Pero solo una cosa: ¡no muestres de más!’. También me dijo: ‘Este momento tiene una razón, ¿cuál va a ser la tuya?”, cuenta en la entrevista en la que reflexiona sobre su momento actual y confirma el final de su relación con Feid.

La intérprete asegura que está "soltando todo" en este momento. "Estoy soltera y, siendo honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos son cuando estoy sola. Como buena latina de familia tradicional, te enseñan a entregarte completamente a las relaciones, hasta un punto en el que hasta puedes perderte a ti misma…", dice la cantante, que confirma así el final de su relación con Feid, que TMZ fechó a finales de 2025.

"Cuando terminé mi última relación dije 'Guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí"

"Creo que hay que trabajar mucho en una misma para que la relación pueda funcionar. Y también hay que hacer ese trabajo para poder irse cuando reconoces que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio sentí: guau, acá estoy de nuevo. Pero luego lo vi como: guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí", continúa.

La artista tomó esta decisión a sabiendas de que no es lo que se espera de ella: "Según mi cultura, ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año ha sido literalmente como, “fuck it.” No me siento atrasada. De hecho siento que es bonito que esté viviendo mi proceso, que vaya evolucionando, que esté aprendiendo, que no me canse de experimentar, que sea curiosa.”

Siguiendo el consejo de Sofia Vergara, la cantante también habla de sus motivos en la entrevista. "¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero. Porque crecí inspirándome en lo hermosas que se veían las mujeres de esa revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa mamasota hermosa y sexy en la revista", añade en la publicación reconociendo que una sesión así le da la oportunidad de sentirse libre.