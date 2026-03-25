Tenemos todos los detalles de Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria'

Rosalía es Magick en la nueva temporada de Euphoria. La cantante, envuelta actualmente en la gira de su disco LUX, nos sorprendía en febrero de 2025 al anunciar que se unía a la tercera temporada de la serie y casi un año después descubrimos al ver el tráiler que interpretaría a una pole dancer.

Ahora, HBO Max ha dado a conocer nuevos detalles de su personaje al publicar en la página de la serie una descripción de Magick y de su importancia en la trama de la serie que se estrena el domingo 13 de abril.

"Magick baila en el club de striptease de Alamo, el Silver Slipper, donde el dinero, los secretos y el peligro circulan libremente. Como una habitual del club, conoce a los clientes frecuentes y ha aprendido a sobrevivir dentro de sus reglas. Poco a poco se ve envuelta en las vidas que pasan por el club, que se convierte en punto clave en la tercera temporada. Magick lo ha visto casi todo y está vigilando a Rue", señala la web de la plataforma refiriéndose al personaje de Zendaya.

Lo que no queda claro es por qué lleva un collarín como se ve en la imagen publicada junto a la descripción y en las filtradas del rodaje. Sí sabemos cómo fue grabar con él porque Rosalía lo contó en una entrevista con Elle.

"Al principio, cuando estaba grabando con él, estaba un poco molesta. Así que tuve que aprender a quererlo y a convivir con él", explicó la cantante que estuvo todo un episodio con collarín. "Eso también fue una experiencia de aprendizaje para mí en muchos sentidos. Fue muy, muy bonito y una experiencia de aprendizaje increíble".

En esa misma entrevista, también habló de cómo fue preparar este papel y trabajar a las órdenes de otros. "En este caso, en lugar de explicar historias que yo eligiera, me puse al servicio de la visión de otra persona, porque amo tanto el trabajo de Sam Levinson [director de la serie] que vale la pena para mí. Euphoria es una serie que tiene un impacto cultural enorme. Es increíble. Para mí tiene mucha honestidad y una gran riqueza emocional", dijo sobre la producción de la que siempre se ha declarado fan.

Además, en una charla con Dazed, Rosalía confesó que las escenas más complicadas fueron las que grabó con Zendaya en "el vestíbulo" y no ocultó sus inseguridades delante de las cámaras. "¡No fue nada fácil! ¿Mi primer trabajo actuando en una serie y encima Euphoria? Siempre he actuado en el escenario, pero esto daba miedo de una manera muy, muy distinta", apuntó la cantante que antes había hecho un pequeño cameo en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Nueva música para 'Euphoria'

Rosalía no es solo actriz en Euphoria, la cantante también forma parte de su banda sonora.

Sam Levinson, creador, guionista y director, lo contó en una entrevista con Vogue. "Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie, hechas por Hans Zimmer, Labrinth y Rosalía", adelantó en exclusiva.

No será la primera vez que Rosalía participa en la banda sonora de Euphoria. Ya lo hizo en un capítulo especial de 2021 con una colaboración con Billie Eilish. Se trata de Lo vas a olvidar, una composición melancólica sobre desamor interpretada en gran medida en español.