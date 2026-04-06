El equipo de Charli XCX responde a las acusaciones de plagio de 'Cumbres Borrascosas' ('Wuthering Heights')

Charli XCX en el photocall de la película que protagoniza, 'The Moment' | Gtres

El estreno de la película "Cumbres Borrascosas" en febrero de este año fue un éxito en taquilla.

Del mismo modo, las canciones que formaron parte de su banda sonora, y que fueron compuestas por Charli XCX, han sido aclamadas al encajar a la perfección con la estética de la cinta.

En total, 12 canciones conforman el noveno disco de la cantante (Wuthering Heights), entre las cuales se encuentran colaboraciones con John Cale y Sky Ferreira.

Sin embargo, recientemente esta última cantante dejó caer que algunas de las canciones se parecían a varios de sus trabajos: "Siento decírtelo, pero tu artista favorita graba mis canciones antiguas".

Pero la acusación de la cantante no ha quedado ahí, sino que el equipo de Charli XCX ha salido en su defensa.

Las canciones de la discordia

Todo surgió a raíz de que un usuario indicara queChains of Love usaba parte de la introducción de Ancient Idols, una demo del álbum Masochism de Sky Ferreira y que Altars se basaba en otro tema que compuso en 2015.

A ello, la cantante respondió: "Tu 'insider' está equivocado. Casi, pero no del todo". Sin embargo, la historia no queda aquí, sino que continuó respondiendo a un comentario.

"No voy a entrar en detalles, pero definitivamente fue más que una presentación. Tengo pruebas de todo, con fechas. No vale la pena el problema porque sé cómo funciona el mundo", añadió.

Charlie xcx responde

Como respuesta a esta controversia, el equipo de Charli XCX ha salido en su defensa, según ha informado BillBoard: "Charli ha grabado siete álbumes, cuatro mixtapes y un EP, y ha escrito innumerables canciones para otros artistas a lo largo de su carrera".

"Tiene experiencia personal en negociaciones de publicación y producción, por lo que siempre comparte los créditos de forma justa y apropiada, y valora enormemente a sus colaboradores", defiende.

Además, aseguraron que el disco pasó por "un proceso de revisión estándar sobre un pequeño número de temas del álbum, incluyendo fragmentos de material provenientes de sesiones anteriores" y se realizó "una revisión exhaustiva de material de archivo y grabaciones demo".

"Se consultó a todas las partes relevantes durante todo el proceso", continuaron, "y el álbum se reprodujo íntegramente antes de su lanzamiento. Los créditos de composición y el reparto de las ganancias se determinaron y acordaron colectivamente por escrito, tomando como referencia los cronogramas y las contribuciones documentadas".

Por último, aseguraron que "todos los créditos fueron finalizados y aprobados formalmente por las partes correspondientes antes del lanzamiento del álbum".