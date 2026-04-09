Rosalía y Carminho hacen magia en Lisboa al cantar juntas por primera vez 'Memória'

Rosalía sigue adelante con LUX TOUR. Tras arrasar durante cuatro noches en Madrid, la catalana aterrizó este miércoles en el MEO Arena de Lisboa con un show que sus fans seguro no olvidarán.

La intérprete, que vuelve a actuar en la capital portuguesa este jueves 9 de abril, contó por primera vez desde que empezó la gira con un invitado sobre el escenario. La cantante portuguesa Carminho se sumó a la cita para interpretar juntas su colaboración Memória, incluida en el álbum LUX.

Bien es cierto que en Madrid, la cantante llamó a rostros conocidos a sumarse al confesionario —Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis—, pero ha habido que esperar al décimo concierto de la gira para disfrutar de un dúo como este. La de este miércoles ha sido la primera vez que las dos artistas interpretan su tema en directo.

No es la primera vez que Carminho se suma a esta era de Rosalía. La portuguesa acompañó a la catalana en la presentación de LUX en el Cristo Redentor de Río de Janeiro (Brasil). En esa ocasión no cantaron, pero Rosalía quiso aprovechar la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras a la portuguesa: "Carminho es memoria y ¿quiénes somos si no tenemos memoria? La aprecio y admiro muchísimo, y significó mucho para mí que ella forme parte de LUX y cantara conmigo esta canción tan preciosa”.