¿Cuál es la temática de la gala MET 2026 y qué significa?

Este año Anna Wintour invita a los famosos a que simulen ser obras de arte humanas con la creatividad por bandera en el dress code de la Gala MET , que se celebra este 4 de mayo.

El 4 de mayo el Museo Metropolitano de Arte vuelve a llenarse de celebrities que buscan brillar con el glamour por bandera. Y es que la gala MET de este 2026 invita a mezclar arte y moda.

Después de un año en el que Anna Wintour quiso poner en valor el trabajo de sastrería con el dress codeTailored For You, este año varias disciplinas de la cultura se dan la mano.

El tema de la la exposición de la gala Met 2026 es Costume Art (Arte del Vestuario), enfocado en la moda como una forma de arte y vinculada al cuerpo humano. La exposición se inaugura el mismo 4 de mayo de 2026.

La moda es arte, el dress code a seguir

Para celebrar esta nueva temática de la exposición la alfombra se llenará de famosos vestidos siguiendo el código de vestimenta acorde, Fashion is Art (La Moda es Arte). Este concepto invita a diseños conceptuales y artísticos, dejando un abanico completo de posibilidades.

Se espera así que los invitados vistan como obras de arte andantes, con la libertad creativa por bandera. Por ello no es de extrañar que veamos muchas referencias a movimientos artísticos, al igual que vestidos que parecen esculturas o pinturas y muchas más posibilidades.