Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Mariló Montero, Raquel Sánchez Silva, Dani Muriel y Jero García

Después del puente, Pasapalabra renueva famosos invitados con una presentadora, una periodista, un actor y un exboxeador que acompañarán a Roberto Leal y los concursantes en su camino hacia el Rosco.

Durante los próximos tres programas, Pasapalabrarenueva los invitados que acompañarán a los concursantes en su camino para hacerse con el gran Bote. En esta ocasión, Mariló Montero, Raquel Sánchez Silva, Dani Muriel y Jero García serán los cuatro famosos que formarán parte del Equipo Azul y el Equipo Naranja en el programa de las tardes de Antena 3.

Mariló Montero

Mariló Montero asistiendo a una gala | Gtres

A pesar de que Mariló Montero (60 años) comenzó en el mundo de la moda, las puertas se le abrieron rápidamente en televisión. Ha trabajado en multitud de programas como A mi manera, con Jesús Hermida y María Teresa Campos, o Encantada de la vida, con Concha Velasco.

Recientemente, ha colaborado en Espejo Público, ha copresentado Todo es mentira y ha participado en El Desafío 3.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva en un evento de moda | Getty Images

Siguiendo dentro de la televisión, Raquel Sánchez Silva se encuentra en el equipo opuesto, siendo una presentadora muy polifacética. Ha trabajado de reportera en informativos, presentadora en programas de cine, entretenimiento y educativos y corresponsal en eventos como los Oscar.

La periodista ha presentado programas como Pekín Express, Supervivientes o Maestros de la costura y ha sido concursante en programas comoEl desafío o Tu cara me suena 11.

Dani Muriel

Dani Muriel en el FesTVal 2025 | Gtres

En el mismo equipo encontramos a Daneil Muriel (48 años), actor español que se dio a conocer en la serie Escenas de matrimonio. Ha actuado en películas como Pídeme lo que quieras y en series como Aquí no hay quien viva, Raphael,Cristo y Reyy Amar es para siempre.

En teatro ha participado en obras como La importancia de llamarse Ernesto, Toc toc y Cabaret.

Jero García

Jero García en una premier | Gtres

El último invitado es Jerónimo García (55 años), un exboxeador apodado El Zurdo Loco que ha sido campeón de España de boxeo, kick boxing y full contact.

Además, está formado en Mediación, ha trabajado en educación social y coaching deportivo y tiene una fundación de ayuda a la integración a través del deporte y en lucha activa contra todo tipo de violencias .

Gracias a ello, fue coach en Hermano Mayor, ha participado en películas como El crack cero y ha participado en series de televisión como La fuga.