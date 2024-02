Cuántas veces se ha casado Jennifer Lopez y con quién

El próximo mes de julio cumplirá 55 años y lo hará sumergida en la gira This is Me... Now. Un proyecto que no solo la llevará a los escenarios de todo Estados Unidos, sino que comprende también un disco y una película.

This Is Me… Now llega como secuela del disco This Is Me… Then, de 2002. Ambos proyectos narran su historia de amor con Ben Affleck. El primero se centra en sus inicios, mientras que el más reciente aborda su exitoso reencuentro con el actor casi 20 años después de su primer noviazgo.

Así, con el estreno de la película This Is Me... Now: A Love Story, en la que además repasa los hitos profesionales que acumula a lo largo de su carrera, vuelven a la palestra los nombres de los que un día ocuparon su corazón.

Primera boda, con Ojani Noa

La primera vez que se unió en matrimonio fue a los 27 años. Le dio el sí quiero a Ojani Noa, del que se divorció un año y medio después de casarse.

Fue entre el año 97 y 98, cuando su carrera acababa de despegar. El joven era camarero del restaurante Larios de Miami, propiedad de Gloria Estefan, y se conocieron allí durante el rodaje de la película Red and Wine. Él le pidió matrimonio en medio de la pista y a la boda acudieron 300 invitados.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

Segunda boda, con Chris Judd

La actriz volvía a probar suerte en el amor junto al bailarín y coreógrafo Chris Judd, una unión que solo duró nueve meses.

Se conocieron en el rodaje del videoclip Love Don't Cost a Thing y se casaron en Santa Monica en septiembre de 2001. Lo hicieron por lo civil ante 170 invitados. A pesar de estar separados, el divorcio no llegó hasta 2003, cuando la cantante ya había comenzado su mediático romance con Ben Affleck.

Su tercera boda, con Marc Anthony

Su relación más larga llegó con el padre de sus hijos, el cantante Marc Anthony, con el que se casó en 2004 en su casa de Beverly Hills. Solo acudieron 40 invitados y fueron una de las parejas más estables del star system hasta que se separaron en 2014, 10 años después de darse el sí quiero.

Tienen dos hijos, los mellizos Emme y Max, que ahora tienen 15 años.

Jennifer Lopez y Marc Anthony

Su cuarta boda, con Ben Affleck

Un Cadillac rosa, una típica capilla de Las Vegas y un vestido de película fueron los protagonistas de la boda entre la Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck, que se dieron el sí, quiero en Las Vegas en julio de 2022.

La propia cantante compartió los votos que le dedicó a su ya marido: "Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas".

Con este enlace sellaban un amor del pasado que resucitó 20 años después de aquella primera etapa.

Estuvieron saliendo entre 2002 y 2004 y se convirtieron en el centro de atención de la prensa rosa, que los bautizó como Bennifer y no trató nada bien a la actriz y cantante, a la que no reconocían por sus trabajos, sino por su vida amorosa.

La pedida de mano de Alex Rodríguez

Con el ex jugador de fútbol americano Alex Rodríguez llegó a comprometerse en 2019, poco antes de separarse de él por una supuesta infidelidad.

El representante le entregó un anillo de compromiso valorado en más de un millón y medio de dólares en una romántica pedida de mano a la luz del atardecer en una playa paradisíaca.

Su relación no salió adelante.