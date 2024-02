Emme Muñiz, la hija no binaria de Jennifer Lopez y Marc Anthony, sorprende en el estreno de la película de JLO

Jennifer Lopez, en la premiere de 'This Is Me... Now: A Love Story' en Los Angeles. | Gtresonline

Jennifer Lopez está casi de estreno. La actriz y cantante aterriza en salas el viernes 16 de febrero con la película This Is Me... Now: A Love Story, cuya premiere celebró este martes 13 de febrero en Los Angeles.

Acompañada de su marido, el actor Ben Affleck, disfrutó de este trabajo que no se perdió tampoco su hija Emme Muñiz.

La joven, que el jueves 22 de febrero cumple 16 años, acudió a la cita junto a un misterioso acompañante y luciendo un llamativo cambio de imagen. Ahora lleva el pelo corto y apuesta por un vestir neutro, con pantalones negros y camisa blanca.

Emme Muñiz junto a su misterioso acompañante.

La adolescente, fruto de la relación de JLO y Marc Anthony, caminó por la alfombra roja aunque no se dejó ver con su madre ni con el marido de esta. Tampoco con su hermano mellizo, Max, del que no hay fotos en la presentación y no se sabe si estuvo en el evento.

"Persona no binaria"

Emme Muñiz es la más mediática de los dos hijos de Jennifer Lopez. De hecho, en 2020, se unió al show de la Super Bowl que protagonizó la del Bronx junto a Shakira.

La joven se unió al espectáculo para interpretar dos de los mayores éxitos de su madre: las canciones Let's Get Loud y Born in the USA. Su participación fue noticia en medios de todo el mundo.

Jennifer Lopez con su hija Emme en la Super Bowl 2020

Dos años después, Emme volvió a ser noticia aunque por otro motivo. En el mes de junio de ese año se unió a otro concierto de la cantante para interpretar a dúo A Thousand Years y, cuando se subió al escenario le dio paso usando pronombres neutros.

'Elle está muy muy ocupade, tiene la agenda llena... Elle vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos', dijo la cantante para darle la bienvenida. Y añadió: "La última vez que actuamos juntas fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial".

Poco después quien se declaró no binaria fue Seraphina Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, hermanastra pues de Emme y gran amiga de la joven.