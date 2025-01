Cuánto cuesta el supuesto anillo de compromiso de Dua Lipa con Callum Turner

Te interesa Selena Gomez se casa: quién es su prometido Benny Blanco y qué papel juega Taylor Swift en la boda

Dua Lipa (29) y Callum Turner (34) están comprometidos (o eso parece). Esa es una de las afirmaciones más compartidas en redes sociales entre los seguidores de la cantante albanobritánica, quien ha desatado una oleada de especulaciones sobre su posible boda con el actor tras compartir varias fotografías durante Navidad con lo que sería su anillo de compromiso.

Aunque ninguno de los miembros de la relación han confirmado o negado la noticia, Dua Lipa ha publicado multitud de imágenes en su perfil de Instagram con dicho anillo, el cual ha generado numerosos comentarios y rumores en redes sociales. Uno de ellos, por supuesto, sobre el precio del accesorio.

Según recoge Daily Mail a raíz de comentarios en redes sociales, se trataría del anillo de compromiso de diamantes Etoile Solitaire de Tiffany and Co., que ya no está disponible, pero que aparentemente costaba entre cuatro y cinco mil dólares.

Entre los comentarios, difieren los usuarios que consideran muy apropiado el anillo para Dua Lipa frente a los que esperaban algo más. "El anillo más feo que he visto en mi vida" o "Sabemos muy bien quién es el rico en la pareja y él no" son algunos de los mensajes que se pueden leer en X (antes Twitter).

Sin embargo, cabe destacar que no existe confirmación sobre el origen exacto del anillo ni de si se trata de la confirmación entre la posible boda de Dua Lipa y Callum Turner, conocido entre otros papeles por interpretar a Theseus Scamander en las películas de Animales fantásticos.

Lo que sí es cierto es que la pareja ha pasado junta estas fiestas, siendo esta la primera Navidad que Dua Lipa y Callum Turner celebran unidos desde que iniciaron su relación a principios de 2024.