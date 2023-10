Cuánto dura el concierto, las canciones del setlist y próximas ciudades del Alpha Tour de Aitana

"Se da por inaugurado el Alpha Tour", gritaba una emocionadísma Aitana este domingo en los primeros minutos de su nueva gira, que arrancó este domingo 1 de octubre en Valencia.

Aitana presenta en este nuevo tour una escenografía que crece al ritmo que lo hace la artista, que viene dispuesta a bailar sin miedo. Coreografías picantes y mejoradas que muestran la faceta más sensual de una cantante que no reniega de la esencia que la aupó en Operación Triunfo, con baladas más delicadas que exponen su lado más íntimo y sensible. En Valencia se emocionaba al presentar The Killers, una canción que compuso desde "lo más profundo" de su corazón y que también despertó las lágrimas de Sebastián Yatra, que no quitó ojo del show.

Cuánto dura el concierto

Alrededor de una hora y media. En poco más de 90 minutos la artista condensa los 15 temas de este tercer álbum, Alpha, además de sus hits más conocidos, como la colaboración con Marmi en Tu foto del Dni o Mon Amour con zzoilo. De su primer EP, Tráiler, solo canta Vas a Quedarte, igual que de Spoiler -primer LP- solo incluye Con la miel en los labios. Su segundo disco, 11 Razones, sí tiene más presencia en el directo, con tres canciones dentro del setlist.

Las canciones que canta Aitana en el Alpha Tour

Alpha 09

Los Ángeles

Dos Extraños

Berlín

Dararí

AQYNE

En el coche

= (Igual)

No te has ido y ya te extraño

Luna

+ (Más)

Tu Foto del DNI

Mon Amour

Miamor

24 Rosas

Ella bailaba

Quieres

Mariposas

Con la miel en los Labios

The Killers

Pensando en ti

Otra noche sin ti

Vas a quedarte

Las Babys

Formentera

Las próximas ciudades del Alpha Tour en España

07 de octubre - Málaga (dress code verde)

- Málaga 12 de octubre - Barcelona (dress code blanco)

- Barcelona 13 de octubre - Barcelona (dress code blanco)

- Barcelona 20 de octubre - Las Palmas de Gran Canaria (dress code naranja)

- Las Palmas de Gran Canaria 28 de octubre - Sevilla (dress code azul)

- Sevilla 1 de noviembre - Bilbao (dress code negro)

- Bilbao 6 de noviembre - Madrid (dress code violeta)

- Madrid 7 de noviembre - Madrid (dress conde violeta)

- Madrid 5 de diciembre - Madrid (dress code violeta)

Aitana invitaba a sus fans a vestirse de un color predeterminado para cada ciudad, a la que asignó un color específico. No es un requisito obligatorio pero esta estrategia ayuda a crear esa "comunidad" que Aitana pretende unir, la denominada generación Alpha.