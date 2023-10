Sebastián Yatra, con lágrimas en los ojos al escuchar a Aitana cantando 'The Killers' en Valencia

Los ojos de Aitana se llenaron de lágrimas cuanto tocó cantar The Killers en el primer concierto de la gira Alpha. La cantante catalana arrancó su tour este domingo 1 de octubre en Valencia y se emocionó al presentar esta canción en la que narra su triángulo amoroso con Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau.

"¿Sabéis, qué? Este 2023 ha sido un año muy distinto en mi vida, muy bonito, pero con muchos cambios. Aunque a veces cueste decir cómo estás en entrevistas, porque son cosas muy personales, quiero deciros que todo cambio siempre es para aprender y siempre es para mejorar. Lo que pasa que yo tengo 24 años y a veces cuesta un poco darse cuenta. No me quiero imaginar las niñas pequeñas que están aquí, pero al final es lo bonito. Levantarte, caerte, levantarte y aprender. Y esta canción, la verdad es que la escribí desde lo más profundo del corazón y yo espero que os guste", dijo sincerándose al público.

En las gradas estaba el cantante colombiano Sebastián Yatra que siguió atentamente la actuación y se mostró emocionado al ver a la catalana interpretando este tema tan personal para ambos. En The Killers, Aitana narra la historia de cómo se enamora de una persona mientras está con otra. Inevitable pensar que esa primera persona es Yatra y la otra, Bernardeau.

El colombiano siguió la actuación atentamente y, cuando Aitana terminó de cantar, no le quedó otro remedio que llevarse las manos a los ojos para secarse las lágrimas.

Además de protagonista de la canción, Yatra es también protagonista de uno de los cambios más importantes de la vida de Aitana. Tras terminar su relación con el actor Miguel Bernardeau, la cantante inició un romance con el intérprete de Tacones rojos. Los rumores empezaron en enero y, aunque nunca la han hecho pública, los dos artistas se dejaron ver besándose este verano.

De esa historia habla The Killers, escrita íntegramente por Aitana. "Por primera vez voy a tener una canción en un disco solamente escrita por mí", contó la artista sobre este tema al que solo tuvo que dedicarle 15 minutos. "No sé lo que estaba haciendo, pero necesitaba llegar y estar en el piano. Empecé a soltarlo todo en esa canción".

La letra de 'The Killers', de Aitana

[Intro]

No sé por qué será

Y este sentimiento no me da culpabilidad

[Verso 1]

Cuando me fui lo recordé

Lo que sentí por aquel beso que me diste

Cuando nadie nos ve

Aquella van, aquel hotel

Las noches en Madrid cantando The Killers

La carta que escribiste

Cuando nadie nos ve

[Pre-Estribillo]

A veces intento ocultar lo inevitable

Pero no puedo más

[Estribillo]

No sé por qué será

Y este sentimiento no me da culpabilidad

Y aquеlla carta que recibiste mía

No valdrá dе nada si yo me voy con él

Y no me quedo contigo

You might also like

Ella Bailaba

Aitana

Luna

Aitana

2 Extraños

Aitana

[Verso 2]

Cuántas veces me despedí

Por miedo a apostar me vuelvo a mentir

Cuándo voy a entender

Que tú eres para mí

Y yo soy para ti

Cuántas vidas van a pasar

Mil recuerdos nos perseguirán

Y si no huimos, por fin

Algo bueno estará por venir

[Pre-Estribillo]

A veces intento olvidarte sin lograrlo

Te vuelvo a recordar

[Estribillo]

No sé por qué será

Y este sentimiento no me da culpabilidad

Y aquella carta que recibiste mía

No valdrá de nada si yo me voy con él

Y no me quedo contigo

Si yo me voy con él

Y no me quedo contigo, amor