En cuántos programas ha estado Juanjo Bona: de 'Masterchef' a 'Operación Triunfo'

Juanjo Bona es uno de esos artistas de Operación Triunfo que ha dejado huella. Su carisma, su personalidad y sus pases en el concurso le han llevado a hacerse un hueco dentro del panorama musical. Sus raíces aragonesas han formado parte de su seña de identidad, aunque para llegar a donde está lo cierto es que el de Magallón cuenta con una inmensa trayectoria televisiva desde pequeño.

Juanjo Bona, una promesa de la música desde bien pequeño

Ya desde bien joven, Bona ya despuntó en sus primeras apariciones sobre el escenario con apenas once años, ganando varios concursos locales. Sin ir más lejos, se llevó el primer premio en la XXV Certamen Nacional de Jota 'Ciudad de Huesca'.

Masterchef Junior, una de sus apariciones más icónicas

Quien es fan de Operación Triunfo, lo cierto es que conocerá de sobra que Juanjo Bona también apostó por demostrar su talento culinario enMasterchef Junior 4. Con apenas 14 años, el intérprete de Mis Tías fue eliminado en el casting final. Aunque en aquel entonces le vimos entre lágrimas, lo cierto ya podíamos ver desde aquel entonces la facilidad que tenía en expresarse delante de la cámara.

De hecho, el cantante volverá este 11 de noviembre llegará como invitado a Masterchef Celebrity en su próxima entrega, ocho años después de su pase por las cocinas.

Tres minutos, uno de sus primeros pasos en el escenario

Juanjo Bona no ha dejado de probar suerte en los talent shows. Fue en el caso del verano de 2019 cuando consiguió entrar a Tres Minutos, programa del canal autonómico de Aragón con el que llegó a la semifinal. Por aquel entonces, tenía 16 años.

Juanjo Bona: el día que consiguió emocionar a Isabel Pantoja

En 2020, fue durante su paso por Idol Kids cuando Juanjo Bona intentaría darse a conocer dentro del panorama nacional. En aquella edición, Isabel Pantoja formaba parte del jurado junto a Carlos Jean y Edurne. Precisamente, con su actuación, el de Magallón consiguió poner "la piel de gallina" a la folclórica.

Jotatalent, el programa que le consolidaría

Antes de su paso por las academias de Operación Triunfo, Juanjo triunfaría antes en su tierra. Con Jotatalent, Juanjo se llevaría el oro en este programa de folclore con el que demostraría las tablas que tiene sobre el escenario.

Aunque este no sería su único paso por la televisión aragonesa. Uno de sus momentos más icónicos sería el día que le cantó una jota a la gallina Lulú en el programaVanity Farm. El animal se quedaría la mar de tranquilo escuchando la magistral voz del cantante al ritmo de La Magallonera.

Operación Triunfo 2023, el programa que te catapultó a la fama

Aunque en aquella edición, Operación Triunfo dejó de emitirse en abierto y pasó a la plataforma Prime Video, lo cierto es que no le restó en el fenómeno de masas que se convirtió OT 2023. Juanjo siguió probando suerte en el panorama televisivo y tal fue así que se ganó el cariño de los espectadores llegando la final de concurso quedando en cuarta posición.

Durante su trayectoria, Juanjo demostró que se desenvuelve en un amplio abanico de estilos con temas como Take On Me, Unholy o God Only Knows entre otros.