La curiosa técnica de Kim Kardashian para que no le salgan arrugas

La más conocida del clan Kardashian siempre utiliza trucos extravagantes para mantener su belleza, el resto de mortales no podemos llevarlos a cabo muchas veces, pero ella incluso llegó a desvelar que algunas veces dormía maquillada para ''despertarse guapa''.

No es algo recomendable, y seguramente los dermatólogos al oírlo se lleven las manos a la cabeza, pero ella dice que a veces lo lleva a cabo, entre otros trucos, como por ejemplo, usar cinta adhesiva para subirse los senos y lucir escotazo.

Esta vez ha desvelado la forma definitiva para evitar que salgan algunas arrugas en la cara y es muy sencilla. La empresaria ha participado en la Masterclass que dio el maquillador Mario Dedivanovik este fin de semana en Los Ángeles y compartió algunos de sus trucos de belleza.

Una de las preguntas que le hicieron a Kim fue qué truco usaba para mantener su piel tersa y firma, ella, implacable, respondió: ''No sonrías''.

No es un truco muy recomendable si queréis hacer algunos amigos, pero claro, si no sonríes no salen las arrugas de expresión facial en las comisuras de los labios y la piel se mantiene perfecta.

Dejó de sonreír a raíz de los comentarios negativos que recibió en redes al engordar algunos kilos durante su embarazo, tal y como le confesó a C Magazine, esas críticas le hicieron replantearse la forma de posar en sus fotos.

De hecho, esto se ha convertido en algo tan habitual para la miembro del clan Kardashian, que tanto en las fotografías de apariciones públicas como en sus redes sociales, pocas veces aparece sonriendo.