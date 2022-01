Dabiz Muñoz: polémica en las redes sociales por la "primera paella del año"

El chef español especializado en cocina de vanguardia ha vuelto a crear polémica en redes sociales tras publicar una fotografía de su "primera paella del año", algo que ha abierto el camino a críticas por parte de sus seguidores. Entre los comentarios, algunos aseguraban que el plato "dañaba a la vista". Por el contrario, otros usuarios salían en su defensa, afirmando que el nuevo plato del dueño de DiverXo y ganador de tres estrellas michelín, tiene "muy buena pinta".

Lluvia de críticas a la paella de Dabiz Muñoz

El marido de la reina de las campanadas en Antena 3, Cristina Pedroche, publicaba la foto del típico plato valenciano con la siguiente descripción: "La primera paella del año. De latas de calamares en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa".

Unos ingredientes bastante diferentes a los que los valencianos creen necesarios para poder calificar a un plato como "paella". Por ello, la paella parecía bastante más oscura de lo habitual, con los trozos de pulpo en la superficie del arroz, lo que encendió a los seguidores en las redes sociales.

“¡Arroz con cosas! ¡Leer paella duele la vista!”, comentaba una usuaria. Un seguidor valenciano llamaba al plato “arroz con cosas”: “¡Eso no es una paella es arroz en cosetes! Teu diu un valencia”. “Sinceramente NO tiene ninguna buena pinta”, añadía otro. “Pues entonces no es paella, es arroz” o “será arroz con lata de calamares en su tinta en una paella”, Continuaban escribiendo los seguidores.

Sin embargo, el chef no solo recibió críticas, también halagos de sus seguidores más fieles, que insistían en la pesadez de los críticos. “Pero luego está bien hacer lasaña de atún o carbonara con nata”, añadían algunos.

No es la primera vez que el cocinero madrileño es objeto de críticas en las redes, bien por sus innovadores platos, o bien por sus gustos y declaraciones sobre la cocina más tradicional de nuestro país. ¿Uno de los platos más polémicos? La tortilla de patatas. En una entrevista en Más vale tarde, el programa de La Sexta, Dabiz Muñoz se sinceró sobre sus preferencias sobre este tradicional plato de la cocina española, dejando impactados a los presentadores Cristina Pardo e Iñaki López, y también a los seguidores.

Tortilla de patatas: ¿Con o sin cebolla?

La tortilla de patatas es una de las recetas más queridas en España. Sin embargo, también es una de las que más debate generan. No hay duda de que, en este tema, España está dividida en dos: los que prefieren la tortilla de patatas con cebolla, y los que la prefieren sin ella.

Este enfrentamiento es algo que ha existido desde el principio de los tiempos. Por ello, en el programa de La Sexta Más vale tarde, Dabiz Muñoz dictaminó que la mejor tortilla de patatas es aquella que no lleva cebolla: “Odio el sabor dulzón que le da la cebolla a la tortilla de patatas, Iñaki. De verdad, lo odio", se justificaba el marido de Cristina Pedroche, dejando muy sorprendida a Cristina Pardo. "A mí me gusta todo, me gusta desde una buena tortilla de patatas, sin cebollas", insistió.