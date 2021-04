Dani Martín muestra las consecuencias de su enfermedad: “no somos raros ni nos pasa nada malo”

El cantante Dani Martín se ha sincerado con sus seguidores en las redes sociales. El exvocalista de El Canto del Loco ha vuelto a hablar de la rosácea, la enfermedad cutánea contra la que está batallando desde hace tiempo, mostrando las consecuencias que conlleva convivir con ella.

Lo ha hecho subiendo una colección de fotos en las que muestra claras erupciones en su cara causadas por la dolencia con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre la enfermedad.

"Hola a todos: ni soy médico, ni sé de esto de manera 'pro', sólo os cuento mi vivencia. Hace unos meses os mostraba una foto hablándoos de mi rosácea. La rosácea tiene tratamiento, solo hay que estar encima y tratarla cuanto antes, no somos raros ni nos pasa nada malo, sólo tenemos la piel más sensible", comenzaba explicando.

"A día de hoy, existen un montón de tratamientos que hacen mejorar a cada tipo de piel. Es un poco latoso pero como veis mi rosácea ha disminuido debido a los tratamientos que no dejo de hacer. Más higiene facial, no exponerme al sol sin protección, reducir con tratamiento nuestra glándula sebácea, etc.", proseguía.

"Pero, sobre todo, estar encima para que no nos gane la batalla. Seguimos mejorando. Espero que podamos ayudarnos entre todos los que vivimos este pequeño inconveniente que a veces nos hace sentirnos un poco raros de cara a la gente. Besos rosas!!!", finalizaba.

¿Qué es la Rosácea?

La rosácea es una enfermedad crónica común de la piel que causa enrojecimientos y provoca la visibilidad de los vasos sanguíneos en la cara. También puede producir pequeñas protuberancias rojas llenas de pus y cuadros similares al acné.

De hecho, la mayoría de las personas suelen confundir la rosácea con acné, otros problemas de la piel o la rubicundez natural. Aunque no hay una cura para esta patología, existen varios tratamientos tal como ha explicado Dani Martín para disminuir sus efectos y mejorar la salud de la piel.