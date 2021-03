Dani Martín rinde homenaje a su hermana en su último videoclip: "Es lo más importante que he hecho en mi vida"

Dani Martín ha vivido uno de sus momentos más especiales y lo ha compartido en redes sociales. Ha sido durante la grabación del videoclip de Cómo me gustaría contarte , canción dedicada a su hermana Miriam , fallecida en el 2009: "Me he vuelto a emocionar".

La emoción y el sentimiento son dos de los atributos que mejor definen a Dani Martín. El exvocalista de El Canto del Loco siempre transmite lo que siente en sus canciones y lo hace de una forma especial en el videoclip de su single Cómo me gustaría contarte.

Será así porque Cómo me gustaría contarte está dedicado a su hermana Miriam, fallecida a los 35 años en el 2009 a causa de un infarto cerebral. Por ello, este nuevo proyecto es para Dani Martin "lo más importante que ha hecho" en su vida.

Así lo ha explicado tras acabar de grabar las últimas escenas del vídeo en redes sociales. Lo ha hecho en el texto que acompaña una fotografía suya sentado en unas escaleras que tienen para él un significado muy especial.

"Te espero en la escalera donde me solías gritar ‘a las 9 me piro’…. Cómo me gustaría contarte", comienza escribiendo para todos sus seguidores, antes de empezar a relatar lo que ha supuesto para él la grabación.

"Las cosas no suceden porque sí. Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros. Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros.", prosigue.

"Cada persona que ha trabajado en el vídeo de Cómo me gustaría contarte no solo trabajó: puso su corazón y se dejó el alma todo el día. Este tipo de días y de maneras de funcionar, para mí, son los que hacen los caminos, los que a mí me gustan, los que apetecen, los que hacen que uno disfrute del llano, de la cuesta y de la despedida", sigue expresando.

"Ayer, 21 años después, me volví a emocionar y sentí que estaba haciendo lo más importante que había hecho en mi vida, que lo que allí pasaba era un sueño y que sigo siendo muy afortunado por seguir queriendo tirar de la carreta cada día, como sentí que les pasaba a todos los que nos juntamos ayer. Yo solo creo en las personas y ayer las personas se dejaron la vida", relata emocionado.

"A seguir buscando ratos así, que el presente es lo único que me hace feliz. Lo demás son recuerdos, pero con lo de ayer se mueven las ganas. Luego están los resultados, pero eso es otra cosa, yo me quedo con lo que viví ayer, aunque mañana intentaré no engancharme a esta vivencia y que sea recuerdo para que vuelva a mandar lo que más me emociona: lo que está por venir", finaliza.

La muerte de su hermana es uno de los golpes más duros que Dani Martín ha recibido en su vida. En muchas ocasiones ha explicado en entrevistas lo que ha supuesto su pérdida para él y su familia. Y por eso, necesitaba contarle, pasado cierto tiempo, cómo le están yendo las cosas en forma de videoclip.

El resultado lo podremos ver muy pronto. Y, según adelantaba en su perfil oficial de Twitter, será algo mágico y por todo lo alto. En el vídeo actuarán "6 actrices increíbles y 8 bailarinas de Ballet clásico del Real Conservatorio". "Es un homenaje precioso hecho con toda la sonrisa del mundo. Soy muy afortunado, Gracias".

Mientras no llega la fecha de lanzamiento, aquí puedes escuchar la versión cantada a piano que Dani Martín realizó el pasado año para el disco Lo Que Me Dé la Gana.

