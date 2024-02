El dardo de Laura Escanes a Risto Mejide y Álvaro de Luna: "Por qué creo que es buena idea volver con tu ex"

Laura Escanes está soltera ha decidido mandar un mensajito a Risto Mejide y Álvaro de Luna , sus últimas exparejas. Una delicada pullita que deja claro que no necesita a ninguno de los dos y está feliz sola.

Laura Escanes no ha ocultado sus dos últimas mediáticas rupturas . La influencer estuvo casada con Risto Mejide durante siete años, con él que tuvo a su hija Roma hasta que se divorciaron a principios de 2022. Pocos meses después, inició una relación con el cantante Álvaro de Luna, que terminó en octubre de 2023.

La catalana disfruta de su soltería y los éxitos de su carrera laboral, como ser la presentadora del programa de TV3 La Travessa o haber dado las campanadas junto a Miki Núñez en la misma cadena.

Sin esperarlo ninguno de sus fans, ha compartido un video en redes sociales donde lanza una pullita a 'su ex', así que no sabemos a cuál de ellos se refiere. Igual habla de los dos. Aparece en un video maquillándose y dice 'Los motivos por los que creo que es bueno darle una segunda oportunidad a tu ex y deberías volver con él'.

La sorpresa viene cuando continúa aplicándose pintalabios durante dos minutos sin decir absolutamente. Algunos no han entendido el punto de su clip, pero básicamente estaba dejando claro que no volvería con ellos bajo ningún concepto.

Además, lo ha completado escribiendo en los comentarios 'Perdón me he olvidado de la de'. Una forma poco sutil de decir que no quiere verlos ni en pintura.

Podría ir referido a Álvaro de Luna, ya que recordemos que el cantante le dedicó el single Suerte.

Le lanzaba dardos como 'Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí sería eterno', 'descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía', 'yo quise todo contigo y tú quisiste jodernos' o 'Tú mientras tanto buscando otros besos, no pienso ser yo quien te abrace en este invierno'.

¿Qué te ha parecido este mensajito en redes?