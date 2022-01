Los dardos envenenados de Kanye West a su ex Kim Kardashian y Pete Davidson en su nuevo tema 'Eazy'

Que a Kanye West le gusta mandar indirectas a través de sus canciones no es ningún secreto. De hecho, en muchas ocasiones estas indirectas son explícitos recaditos o incluso descalificaciones. A Taylor Swift la llamó 'put*' en el tema Famous. Poco más que añadir.

Así, no es ninguna sorpresa que el rapero no haya tenido reparos a la hora de mencionar a su ex Kim Kardashian en su nuevo tema junto a The Game, titulado Eazy. Aunque no pronuncia el nombre de su exmujer, sí ironiza con que están atravesando "el mejor divorcio de la historia".

Tenemos el mejor divorcio de la historia

Si vamos a la corte, iremos a la corte juntos

De hecho, recoge a tu hermana, iremos juntos a la corte

A Kanye West tampoco le parece adecuado el tiempo que -según él- tiene para ver a sus hijos, es decir, no está de acuerdo con las condiciones de la custodia. Sin embargo, pudo "comprar" la solución gracias a sus millones. Asegura que ha adquirido una vivienda cercana a la de Kim para poder tener a sus vástagos cerca. ¿Padre responsable o insensato?

Soy un papá sin custodia, compré la casa de al lado

¿Cuál crees que es el punto de ser realmente rico?

Cuando les das todo, solo quieren más

Kim Kardashian y Kanye West junto a sus hijos // Instagram

El ataque directo a Pete Davidson

El que tampoco se salva de la afilada lengua de West es Pete Davidson, el nuevo amor de Kim Kardashian. Aunque al principio ninguno de los dos protagonistas confirmó la relación, con el tiempo han dejado de ocultarse y el humorista ya es uno más del clan, algo que al excandidato a la Casa Blanca no le ha hecho mucha gracia.

Dios me salvó de ese accidente

Solo para poder patear el culo de Pete Davidson (¿Quién?)

Ese 'quién' lo pronuncia una voz femenina que muchos creen que pertenece a Kim, pero no existe confirmación al respecto. Podría tratarse tanto de una imitación como de un adlip real, pero el rapero podría tener problemas si decidiese utilizar la voz de su exmujer. Dudamos que Kim le otorgue sus derechos para una canción en la que la pone verde, ¿no?

Pete Davidson contrata más seguridad

Ante estos ataques públicos, Pete Davidson ha optado por contratar más personal de seguridad que le cubra las espaldas. No le tiene miedo a Kanye West en concreto, pero sí a sus seguidores.

"Pete no está preocupado por Kanye, pero sí que lo está por la enorme base de fans que tiene. Sus seguidores más devotos escuchan sus canciones y actúan conforme a ellas. Es por eso que Pete ahora está usando un equipo extra en su seguridad. Hasta hace poco, Pete nunca había necesitado seguridad con él, incluso cuando estaba fuera de casa o estaba comprometido con Ariana Grande. Pero ha sido salir con Kim y el nivel de fama ser totalmente diferente", asegura una fuente cercana a Radar Online.