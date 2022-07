David Bustamante aclara por qué no fue a la boda de Chenoa

David Bustamante ha aclarado ante los medios que sí estaba invitado a la boda de Chenoa co n Miguel Sánchez, y el motivo por el que no viajó a Mallorca para estar en un día tan especial con su amiga.

Casi dos semanas después de la boda de Chenoa, uno de los enlaces más esperados del año, continúa acaparando titulares. La mayoría de ellos basados en los invitados y en los ausentes a la ceremonia.

Si bien Rosa López fue una de las grandes ausentes —y se ha pronunciado al respecto— ahora lo ha hecho también otro de los inseparables compañeros de Chenoa en la Academia de OT: David Bustamante.

El cantante, que recientemente participó en La Velada del Año 2 organizada por Ibai, ha acudido al aniversario del parque Warner donde ha atendido amablemente a los medios. Como no podía ser de otra manera, los reporteros le preguntaron por su ausencia en la boda de Chenoa y Miguel Sánchez, a lo que el cántabro se apresuró en asegurar que sí que estaba invitado al enlace.

"No era plan de irme a tomar cuatro gin tonic con ella, entonces me dejaba K.O en el primero… además tenía compromisos y me tocaba estar con la niña. Hablé con ella. Le agradecí mucho la invitación, ha sido una pena, pero nos quedan muchas celebraciones", ha aclarado.

David no ha querido entrar en la polémica por los otros excompañeros que no han sido invitados a la boda, asegurando que él no era el protagonista y que no se trata de "su día": "Yo fui invitado y no pude ir, desgraciadamente. Hablé con ella el mismo día y al día siguiente".

Por otro lado, el artista ha recordado que él sí que invitó a todos sus excompañeros de OT a su boda con Paula Echevarría, pero siempre ocurren cosas que impiden que todo el mundo pueda ir: "Yo ya lo hice y no pudo ser, a veces, no pueden venir. Vinieron los que pudieron. No hay que buscar polémicas, es un día súper bonito y me duele ver que lo enturbien por otra cosa que además, vuelvo a repetir, yo no tengo nada que ver, a ser felices todos".