Demi Lovato asegura que todavía lucha "a diario" contra sus trastornos alimenticios

El documental de Demi Lovato Dancing With the Devil ha sido muy revelador para los fans de la cantante, que por primera vez han escuchado a la artista hablar desde la profunda sinceridad, sin ocultar nada y dando un testimonio de supervivencia.

No hay tema que Demi no toque en los cuatro episodios que están disponibles en Youtube: la sobredosis que casi le cuesta la vida, las mentiras a su entorno sobre su consumo, las recaídas, sentir que eres un mal ejemplo a seguir, los problemas con su padre, la ausencia de autoestima, los problemas alimenticios, etcétera.

Precisamente la bulimia es la enfermedad contra la que Demi continúa luchando a día de hoy. Aunque ha recuperado bastante seguridad en sí misma, la cantante todavía arrastra ese fantasma que tantas pesadillas protagonizó y que hizo que su autoestima desapareciese.

La comida se convirtió en su peor enemigo y fueron muchas las terapias a las que se tuvo que someter para cambiar esa relación con los alimentos. Las que imparte la Organización Nacional de Desórdenes Alimenticios en Estados Unidos fueron algunas de ellas.

"I am worth it" (yo lo valgo). Es la frase que la propia Demi Lovato escribió en una taza de ella misma pintó en una de esas sesiones. "Pinté esto hace años. A pesar de que estaba en la agonía de mi trastorno alimenticio, lo hice con la esperanza de que realmente lo creería algún día. Todavía lucho por ello. A diario. Hay períodos de tiempo en los que me olvido de mis problemas con la comida y otras veces es en todo lo que pienso. Todavía. Así es como se ve la recuperación para algunas personas y todavía tengo la esperanza de que algún día no volveré a pensar en ello. Por ahora mi taza me recuerda que lo valgo, y hoy lo creo".

Los problemas con la comida empezaron en la adolescencia

Demi Lovato normalizó los trastornos alimenticios cuando era una estrella de Disney. Con solo 16 años, un grupo de personas controlaban lo que comía o dejaba de comer. "Había gente vigilándome el día anterior de una sesión de fotos para asegurarse de que no comiera y no estuviera hinchada", contó en una entrevista con la revista Bustle en 2020.

En su documental Dancing With The Devil la cantante explicó que durante muchos años, su tarta de cumpleaños no era realmente un pastel, sino que se trataba de una sandía adornada.

Este excesivo control y la presión a la que se vio sometida hicieron que la cantante desarrollase un trastorno alimenticio muy peligroso, la bulimia. En 2017, Demi Lovato compartió en sus redes sociales una imagen comparativa de sí misma en la que a simple vista se podía observar un gran deterioro físico, algo que desde entonces le acarrea problemas de inseguridad y autoestima.

"La recuperación es posible", escribió la cantante al compartir la imagen con sus seguidores.