Los desconcertantes mensajes de Selena Gomez tras confirmar su relación con Benny Blanco

Parece que el corazón de Selena Gomez vuelve a estar ocupado de nuevo.

La artista ha subido a sus redes sociales una selfie con el productor Benny Blanco, en la que todo apuntaba que eran pareja. Poco después, la protagonista de Only Murders in the Building ha confirmado en los comentarios de un post que, efectivamente, son novios y llevan seis meses juntos.

Además, ha publicado una foto en la que luce un anillo con la inicial del músico acompañado de un diamante, y ha confirmado que llevan juntos seis meses.

Una relación que no ha gustado nada a sus fans, que han recordado por comentarios que Blanco criticó años atrás a Selena por ser cantante y sacar una línea de maquillaje y que ha hecho música con su ex, Justin Bieber.

La artista se ha dedicado a responder casi uno por uno a los comentarios que atacan a su nuevo novio, defendiendo su relación, de manera desconcertante y pasivoagresiva.

"Él ha sido la mejor cosa que me ha pasado. Fin.", "ha sido mejor que nadie con quien he estado. Factores.", "llevo en terapia desde lo 18 años, sé que es lo mejor para mí, y voy a luchar hasta que tenga lo que merezo. Agradezco tu aportación equivocada, pero estoy creciendo. No te sientas libre de crecer conmigo, solo ten en cuenta que no voy a salir con un fuckboy nunca más, siento decepcionarte", ha escrito en Instagram.

Pero la cosa no ha quedado únicamente en la confirmación de la relación: la artista ha puesto otros sorprendentes comentarios en Instagram que han dejado atónitos a sus fans, entre ellos, que le gustan los penes de más de 30 centímetros y que su álbum saldrá en dos meses.

Después de este impasse, la artista ha publicado en sus stories un mensaje de cariño a sus fans: "Solo un recordatorio de cuanto os aprecio y os quiero a cada uno de vosotros".

Selena y Benny se conocen desde hace varios años, y trabajaron juntos en el tema I can't get enough con J Balvin y Tainy.

Esperamos más noticias de la cantante.