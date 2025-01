'Despedida', la canción con la que Amaia dice adiós a su abuela

El amor, la amistad y la familia son la columna vertebral del disco más introspectivo de Amaia, Si abro los ojos no es real.

Despedida, el cuarto corte del LP, no fue single como sí lo fueron la experimental Nanai, el homenaje al Corre Caballito de Marisol que es Tocotó o la dulce balada Tengo un Pensamiento. Sin embargo, no es baladí que Despedida trata de lleno una de las temáticas que gira en torno al disco: la muerte. "No sabes la pena que da / Saber que nunca volverás / El cine es un nuevo comienzo /En mí tus ojos siempre están abiertos", canta la navarra.

La canción, producida y compuesta junto a Ralphie Choo, está dedicada a Teresa, su abuela paterna, que falleció en 2023 a los 85 años. Era la primera vez que vivía una situación así en edad adulta y, como homenaje, le dice adiós desde un lugar apacible, luminoso. Se despide de ella con la misma paz con la que su yaya Teresa se fue de este mundo.

"El tema de la muerte siempre me ha llamado la atención: es algo tan desconocido, y a vez tan inevitable... Y justo el año pasado se murió mi abuela. Se trata de la primera muerte de alguien cercano que he vivido de adulta. Eso me hizo reflexionar más sobre la muerte. Es un tema que me crea mucha ansiedad y me da miedo. Pero lo he querido reflejar como algo bonito y nada oscuro. Por ejemplo, mi abuela se murió de forma super dulce, mayor, rodeada de su familia...Ojalá pueda morir yo así. La canción Despedida, del disco, habla de ella", contaba en El País.

Amaia con su abuela Teresa (derecha) y Javiera (izquierda) | Mahou

Si echamos la vista atrás, hace dos años Amaia colaboraba con sus dos abuelas en una campaña publicitaria de Mahou que defendía la importancia de volverse a ver, Un lugar para encontrarnos.

En el spot, la artista regresaba a la casa en la que comía todos los sábados con su familia, en Sorauren (Navarra), para recordar sus raíces "Me siento muy identificada con las dos, pero de una manera diferente", decía para la marca de cervezas, refiriéndose a Javiera, la abuela materna, y Teresa, la paterna. Estaban sonrientes, orgullosas del camino musical de su nieta, a la que animaban a cantar cuando era pequeña. "Es tan inmenso, el gozo, que no tenemos palabras para decirlo", contaba Teresa.