El día que Ana Mena ganó 'My Camp Rock 2': así se convirtió en chica Disney antes de triunfar en la música

El pasado 6 de enero, Disney Channel dejó de emitirse en la televisión española. Con ello, han sido muchos los que han recordado las series y películas que han dejado huella en nuestra infancia, como ha sido el caso de título como Hannah Montana, Los Magos de Waverly Place oHigh School Musical, entre otros.

El canal infantil también ha servido como punto de inicio de muchas carreras musicales, o como toma de contacto con un plató o un escenario para pequeños artistas. Es el caso de Ana Mena quien antes de triunfar en la música ganó el concurso My Camp Rock 2.

Si echamos la vista atrás no es de extrañar la versatilidad de la artista. La de Estepona, antes de pasar por el concurso de Disney Channel, comenzó su andadura en programas como Veo Veo en el año 2007 o Menuda Noche. Incluso fue seleccionada para hacer el biopic de Marisol.

En 2010, Ana Mena siguió cogiendo terreno en lo musical cuando se postuló para el concurso infantil My Camp Rock 2. Un programa que tuvo su raíz en las películas de Camp Rock protagonizada por Demi Lovato y Joe Jonas. En su primera edición, salió victoriosa Lucía Gil, todo ello tras ganar hasta tres veces consecutivas el concurso Veo Veo.

Para este concurso, los candidatos tenían que enviar un vídeo cantando canciones de la película, y los más votados se clasificarían para el concurso, donde se les formaría en un campamento, según recoge Vanitatis.

Ana Mena durante su paso por 'My Camp Rock 2'

En su segunda edición llegaría una Ana Mena con la mejor de las ilusiones. Durante su paso el concurso, la cantante de A un paso de la luna estuvo fue cogiendo tablas sobre el escenario.

Allí, Ana Mena, se ganaría el pase a la final del concurso. "La verdad que no me esperaba pasar a la final de My Camp Rock 2, porque todos mis compañeros tenían un talento increíble y ¿cómo iba a ser yo?", confesaba la artista malagueña con apenas 13 años. Finalmente, la malagueña conquistó el concurso, siendo recordada por sus pases enérgicos sobre el escenario.

Un éxito que macaría la antesala de una carrera musical que no tardaría en llegar con singles como No soy como tú crees en 2016, Te Falta Veneno para la serie de Yo Soy Bea y una retahíla de hits que han posicionado a la malagueña como una de las artistas más relevantes dentro del panorama musical español.