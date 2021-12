Daniel Radcliffe se enamoró de una compañera durante el rodaje de Harry Potter. Y no, no fue de una de las alumnas de Hogwarts. Harry Potter tuvo un crush mucho mayor. El actor de 32 ha confesado en el especial Return to Hogwarts que quedó prendado de Helena Bohnham Carter, 23 años mayor que él.

Y no sólo se enamoró, sino que se declaró.

Daniel Radcliffe le escribió una carta de amor a su compañera y no ha tenido problema en compartirla en el especial de HBO Max. Fue en 2011, cuando terminaron de rodar la saga. Entonces el actor tenía 22 años y la actriz, que daba vida a Bellatrix Lestrange, una fanática de Lord Voldemort, el villano principal de la saga y enemigo mortal de Harry Potter, 45. La carta Decía así:

"Querida HBC, ha sido un placer ser tu compañero y tu posavasos, porque de hecho acabé sosteniéndote el café varias veces. Te quiero de verdad y ojalá hubiera nacido 10 años antes para haber podido tener una oportunidad contigo".

"Éramos todos unos adolescentes hormonales", añadió el actor dejando entrever que hubo más que amistades durante el rodaje: "Cuando en El Cáliz de Fuego trajeron a un montón de gente nueva para el Torneo de los Tres Magos que era intencionalmente guapa, pues...".

"Había muchísimos crushes, gente que salía entre sí, gente que rompía...", confirma el especial Matthew Lewis, quien interpretó a Neville Longbottom.