Doja Cat vuelve a someterse a una nueva operación

La rapera Doja Cat cancela sus conciertos por problemas de salud

La pobre de Doja Cat no da para disgustos con sus problemas de amígdalas, que no termina de solucionar. Lo último que hemos podido ver de la rapera no es muy positivo. Con varias fotos y un video rapeando un fragmento de Bottoms Up, el tema de Trey Songz y Nicki Minaj, Doja Cat quiso compartir su estado con sus seguidores.

En el vídeo la voz de Doja Cat se escucha muy débil y ronca, por lo que da la sensación que el panorama augura una larga espera para su regreso en plenitud de forma.

No hay que olvidar que la rapera se sometió a una segunda cirugía el pasado 16 de junio debido a la infección que sufrió en sus amígdalas en mayo. La primera tuvo lugar el 15 de mayo.

Doja Cat le canta a Elvis

Una de las últimas canciones que hemos conocido de la artista ha sido Vegas, la canción que acompañará a la nueva peli de Elvis. El videoclip de Vegas, protagonizado por la propia artista, ya se ha convertido en todo un éxito de visualizaciones.