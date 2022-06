Risto Mejide se pronuncia sobre la diferencia de edad con Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes acaban de estrenar su nuevo proyecto juntos. Tras semanas de la influencer dando pistas de lo que podría ser, el matrimonio finalmente ha anunciado que se trata de un podcast juntos, Cariño, ¿pero qué dices?, disponible en la plataforma Podimo.

En cada podcast hablarán y debatirán alrededor de una palabra, y en este primer capítulo la elegida ha sido la edad, un tema muy jugoso tanto para los seguidores como los haters de la pareja.

En esta primera entrega Risto (47), que no tiene pelos en la lengua para (casi) ningún tema, ha hablado de la diferencia de edad con Laura (26), con la que se lleva 21 años: “Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila”, afirmaba.

Laura ha reconocido que la diferencia de edad no fue algo en lo que se paró a pensar al inicio de su noviazgo con Risto: "No me provocaba nada, ni para bien ni para mal. Me daba igual".

Siete años juntos y una hija en común

Al contrario de lo que la gente podría pensar al inicio de la relación de Laura y Risto, lo suyo va viento en popa a toda vela. La pareja lleva ya siete años juntos, se han casado y tienen una hija de dos años, Roma.

Es por eso que Risto no tolera a la gente que a estas alturas sigue cuestionando que su relación con Laura sea genuina y le lleguen comentarios desagradables relacionados con su pareja.

"A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi", sentenciaba Risto en su Instagram.