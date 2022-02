Los dolorosos problemas vaginales de Dulceida: "Tengo el clítoris como una nuez gigante"

La influencer Aida Domènech, conocida como Dulceida en redes sociales, no tiene ningún tipo de tapujos a la hora de abrirse con sus seguidores. Así lo hizo durante su reciente ruptura con su mujer, Alba Paul Ferrer, y también lo ha hecho ahora, que afronta uno de los momentos más dolorosos e incómodos de su vida.

Y es que la catalana ha estado experimentado en los últimos días unos auténticos dolores que la han incapacitado totalmente durante esta semana y ahora ha querido ser franca con sus más de tres millones de seguidores mientras hace frente a ello.

Fue el pasado fin de semana cuando Dulceida comenzó a sentir unas molestias muy fuertes en el clítoris, que le impidieron casi moverse durante varios días. Tal era el dolor que decidió personarse en el hospital para buscar un remedio a esta dolencia.

"Os voy a contar, aunque sé que es un tema un poco tabú, pero que al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo aquí con total naturalidad. El sábado empecé a notar muchas molestias en el clítoris, pero no le di importancia y el domingo me encontré muy mal por la mañana y fui a urgencias, a ginecología", comentaba Dulceida, que quiso abrirse a través de sus redes sociales para hablar de sus problemas vaginales.

"La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía y era un dolor en el clítoris brutal. Me he tomado ibuprofeno y he hecho tratamiento. En teoría notas la mejora bastante rápido, pero ayer por la noche estaba fatal", explicaba la influencer, que lo está pasando muy mal.

El peor dolor de su vida

"No me puedo ni reír de lo que me duele. Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante. No puedo ni moverme, me cuesta levantarme... No saben muy bien lo que es y me han pinchado. La zona está infectada y me han dado antibióticos y calmantes, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso", revelaba la empresaria catalana, muy preocupada sobre su estado de salud.

Así, Dulceida confesaba que estaba viviendo uno de los dolores más impresionantes que había experimentado y recordaba que si la ginecóloga hubiera visto lo que tenía, no lo habría pasado tan mal: "Me da rabia porque si la primera ginecóloga que me miró hubiera visto lo que tenía y que no era candidiasis no hubiese llegado a estar así. Estoy teniendo uno de los peores dolores de mi vida junto al del oído cuando he tenido otitis".

De esta manera, la influencer se ha querido abrir para hablar también sobres sus momentos malos y dar la cara en la red social sobre los problemas vaginales que muchas mujeres sufren y de las que pocas se atreven a hablar. ¿Estamos ante un paso más para normalizarlo?