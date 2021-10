Dulceida y Alba Paul confirman su ruptura definitiva

Dulceida y Alba Paul han roto definitivamente. Así lo ha explicado Aida Doménech, nombre real de Dulceida, en un extenso mensaje en Instagram para su situación actual y no dejar cabida a posibles teorías y rumores.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca", ha empezado explicando en su publicación, ilustrada con una foto de la expareja bailando al atardecer en la playa.

La influencer ha querido aclarar que entre ella y Alba continúa habiendo un gran amor y respeto, y que es precisamente por esto por lo que han tomado una decisión tan dura: "Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película".

Tras agradecer a sus seguidores haberlas acompañado durante todos estos años, Dulceida ha terminado su mensaje dirigiéndose directamente a Paula: "Gracias 🐸 por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas".

Varios meses complicados

A principios de julio Aida y Alba anunciaron en sus redes sociales que se separaban tras siete años de relación, en la que incluso llegaron a "casarse" en 2016 con una espectacular boda en la playa.

El motivo por el que lo hicieron público era porque iban a hacer sus vacaciones por separado y eso iba a dar que hablar, a la vez que pedían respeto a sus seguidores en un momento tan complicado. Sin embargo, ambas afirmaron que "no sabían que podía pasar" y poco después Alba y Aida volvieron a verse juntas en Ibiza, lo que hizo que los fans de ambas creyesen que podía haberse producido la reconciliación.

Dos meses después, Amor Romeira soltó la bomba del posible motivo de la ruptura."Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida", explicó en una conversación en Solos on the beach con el influencer Iban García.

Ante estas declaraciones, Iban le preguntó directamente si Dulceida le había puesto los cuernos a Alba, a lo que Amor respondió: "No son unos cuernos como tal. A mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico".

Ninguna de las dos se pronunciaron al respecto sobre estas declaraciones y continuaron mostrando en redes sociales sus vidas por separado sin saber qué había ocurrido con su relación. Hasta tres meses después que ha sido la propia Dulceida la que ha dado la triste noticia,