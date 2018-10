Duras críticas a la modelo curvy Ashley Graham por perder peso

Ashley Graham es probablemente la modelo de "talla grande" más conocida en la actualidad. Su belleza y sus curvas rompieron las barreras de la industria de la moda apareciendo en portadas de revista y dando visibilidad a un sector de mujeres ausentes en las pasarelas.

Nunca ha tenido problema en mostrar su cuerpo desnudo e incluso su celulitis en más de una ocasión, algo que han aplaudido siempre sus millones de seguidores. Pero las fotos en las que mostraba su outfit para el evento 'Force Of Fasion' de Vogue no han gustado nada a sus fans.

Con un vestido de tricolor, Ashley se ve visiblemente más delgada que de costumbre, algo que le han recriminado muchos de sus seguidores en la misma publicación. El motivo principal es que con esta pérdida de peso Graham deja de ser una modelo curvy, ya que sus talla aunque no sea el de las modelos de pasarela no es grande. Por tanto, consideran que deja de ser precisamente lo que representaba.

Pero la modelo no se ha quedado callada ante esta polémica, y ha aprovechado su visita a España con motivo de ser la nueva imagen de la firma Violeta by Mango para responder a estas críticas: "Yo no he perdido peso y no puedo creer lo que la gente piensa. Porque mi cuerpo es mi cuerpo, y no tu cuerpo".