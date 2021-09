Las duras frases con las que Marta Sánchez defiende a Plácido Domingo de las acusaciones de acoso sexual

Si el pasado mes de agosto Marta Sánchez y Plácido Domingo se subían juntos al escenario de La Cantera (Marbella) en el marco del Festival Starlite para cantar dos temas que culminaron con su dúo interpretando el himno de España al que la cantante puso letra hace un tiempo, ahora Marta Sánchez se posiciona claramente a favor del tenor respecto a las acusaciones de acoso sexual que recibió por parte de nueve compañeras.

Marta Sánchez acudió al desfile de Fernando Claro en MBFFWM y allí la prensa aprovechó para preguntarle por su relación con el tenor, además de qué opinaba sobre la polémica del verano de 2019, cuando nueve compañeras artistas denunciaron públicamente Plácido Domingo y lo acusaron de acoso sexual. Una de ellas fue la mezzo-soprano Patricia Wulf, que contó que el músico las presionaba para tener relaciones sexuales a cambio de trabajo.

Plácido Domingo pone el broche en Starlite cantando con Marta Sánchez el himno de España // Starlite

La defensa de Marta Sánchez

"Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices", explicó la cantante.

"Le respeto muchísimo como artista, creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo", terminó.

Nueve mujeres le acusaron de acoso sexual

Hace dos años, el cantante fue acusado de haber hecho proposiciones indecentes a una serie de mujeres para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de ofertas de trabajo, algo que según las demandantes era un "secreto a voces" dentro de la profesión.