Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual, tal como ha publicado esta madrugada la agencia de noticias Associated Press, que ha recogido los testimonios.

Ocho cantantes, de las que solo se identifica a la mezzo-soprano Patricia Wulf y una bailarina han relatado una serie de situaciones en las que el tenor les presionaba para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos. Además, llegó a castigar profesionalmente a aquellas mujeres que rechazaban sus propuestas.

Tal como recoge la agencia que ha difundido los testimonios, estas situaciones se vienen produciendo desde la década de los 80 y se han extendido durante 30 años. Y no solo existen las declaraciones de estas 9 mujeres, 6 más también han confesado que Domingo les hizo proposiciones incómodas y califican la actitud del tenor "un secreto a voces" en el mundo de la ópera.

Por su parte, Plácido Domingo no ha querido contestar a las preguntas concretas de Associated Press pero ha intentado defenderse con un comunicado a la agencia: "Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada".