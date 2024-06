Las duras palabras de Laura Escanes sobre su divorcio con Risto Mejide: "Lo viví como un fracaso"

Laura Escanes y Risto Mejide han sido una de las parejas más virales de los últimos años, especialmente por la gran diferencia de edad -22 años- entre ambos.

Contra viento y marea, la influencer y el presentador consiguieron mantenerse estables durante siete años e incluso trajeron al mundo a una niña llamada Roma, sin embargo, en 2022 ambos publicaron en sus redes sociales que habían tomado la decisión de divorciarse y emprender caminos en solitario.

"Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere", escribió ella en Instagram.

La celebrity de Barcelona ha reflexionado sobre esta separación junto a Darío Eme Hache en el pódcast Fuego amigo, confesando que la vivió como "un fracaso personal" porque sus padres están divorciados y no quería que su hija estuviera en la misma situación.

"Soy muy romántica y creo en el amor para toda la vida o creía en el amor para toda la vida. Creía en las familias con hijos para toda la vida, que no se separan y que son felices", ha reflexionado Laura.

Para ella, Roma era su prioridad y no quería que viviera lo mismo: "Y más viniendo de mis padres que se habían separado y que había tenido que vivir esa parte de coger maletas. No quería que Roma viviera eso y no puedes evitar algunas cosas".

"Sí, lo sentí como un fracaso personal y como de no poder darle a mi hija una familia feliz, entre comillas, porque sé que ya tiene una familia feliz", ha destacado Laura Escanes, aclarando que pensó que "había fallado como madre". Afortunadamente, ir a terapia le permitió darse cuenta que no había sido así.