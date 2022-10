El duro relato de Abigail Breslin como víctima de malos tratos: "Me pegaba y me encerraba en habitaciones"

La actriz Abigail Breslin, conocida por la película Pequeña Miss Sunshine, quiere ayudar a la concienciación sobre la violencia doméstica y lo quiere hacer porque sabe bien qué es estar en una relación tóxica.

La intérprete de 26 años lo ha revelado en Instagram, donde ha roto su silencio y ha contado su experiencia "como superviviente de de violencia doméstica". "Me veo obligada a escribir un poquito sobre mi historia", ha apunta la intérprete en esta red social aprovechando que octubre en es mes para la concienciación sobre la violencia doméstica..

"Estuve en una relación muy abusiva durante cerca de dos años. Todo comenzó perfectamente, estaba muy enamorada. Desafortunadamente, mi abusador tomó ventaja de mi inocencia y mi ingenuidad y la relación se volvió violenta. Me pegaba de manera habitual, me encerraba en habitaciones y me forzaba a aparentar que todo estaba bien y era normal mientras lidiaba con heridas profundas... heridas que la mayoría de personas no vieron", ha escrito la intérprete sobre esta relación.

Abigail Breslin ha explicado que se tapaba las heridas y moratones con mucho maquillaje, y ha apuntado que eso no era lo peor. La violencia física estuvo acompañada de violencia psicológica.

"Me sentía indigna del amor de alguien. Me sentía fea y odiada. Me sentía como si mereciera menos que la basura. Estaba segura de que tenía que haber algo inherentemente mal conmigo, que era una perra, un problema, demasiado sensible, irracional y que no deberían quererme", dice su mensaje.

Afortunadamente, la actriz pudo salir de la situación gracias a su familia y amigos. "Siempre estaré en deuda con esas personas cercanas a mí que no solo me ayudaron, también me creyeron".

La nueva vida de Abigail Breslin

Abigail Breslin escribe esto después de rehacer su vida junto a Ira Kunyansky, su novio con el que mantiene una relación saludable y maravillosa y con el que se prometió en febrero.

La pareja lleva junta desde principios de 2017 y, pese a que han pasado cinco años, Breslin aún sufre estrés postraumático (TEPT) que ta veces no le deja dormir.

La actriz ha relatado su historia para mandar un mensaje de esperanza: "Espero que compartiendo un poco sobre mi historia, por lo menos ayude a algunas personas a sentirse menos solas. Si estás actualmente en una relación abusiva, PUEDES salir de ella. Sé que parece imposible y terrorífico pero has sobrevivido a mucho y PUEDES sobrevivir a dejarlo si tienes las herramientas y el apoyo adecuado".

La última película en la que ha participado Abigail Breslin, Zombieland: Double tap, fue un éxito y, aunque aún no se ha confirmado a la actriz en ningún futuro proyecto, se sabe que el director Rubén Fleischer quiere hacer una tercera parte de la franquicia Zombieland.