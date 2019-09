El efecto óptico con el que Paco León vuelve a desafiar la censura de Instagram

La relación de Paco León con Instagram podría definirse como de 'amor-odio'. Y es que a pesar de que el actor es muy asiduo a esta red social, sus normas para censurar cuerpos desnudos le trae de cabeza e intenta buscar cualquier manera de colarles uno sin que se lo eliminen, aunque no siempre lo consigue.

Después de indignarse por haberle eliminado varios desnudos, el actor optó por posar sin ropa de forma más sutil. Tanto que sus miles de seguidores se volvieron locos haciendo zoom a una de sus últimas fotos para intentar ver algo con un poco de detalle.

Esta vez, ha tirado del humor con un efecto óptico que a primera vista hace que se nos pongan los ojos como platos. Reflejado en un cristal, parece que Paco se hace un selfie con una camiseta azul y... ¿Desnudo de cintura para abajo?

Obviamente lo que parece ser su miembro viril en un primer plano no es otra cosa que su dedo pulgar reflejado en el cristal en el sitio oportuno, aunque advierte: "Por favor miren atentamente la foto antes de denunciar y si te gusta por supuesto dale like. 😉"

Aún habiendo aclarado de lo que se está viendo realmente, hay muchos usuarios que no confían en que el algoritmo de Instagram buscando desnudos termine por eliminarle la foto. "¿Qué te juegas a que te quitan la foto?", le escribe Jon Kortajarena en la publicación. "Te van a bloquear nuevamente", "La foto del año", "He denunciado porque no tiene bien cortada la uña" o "Esto te lo quitan seguro", son otros de los divertidos mensajes que pueden leerse.