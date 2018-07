Elton John arremete duramente contra Madonna llamándola "vieja"

Según informa el diario The Sun, el británico atacó duramente a la cantante afirmando que su carrera está “más que terminada, y parece una streeper”. ¿Cómo se habrá tomado la reina del pop estas declaraciones?



La última intervención de Elton John en la televisión australiana está dando mucho de que hablar. El cantante británico, durante la entrevista, no dudó en defender a Lady Gaga y atacar duramente a Madonna. Soltó muchas perlitas sobre la cantante y aseguró que “su carrera está más que terminada y ahora mismo parece una jodi** sTrepper”. Además, y para quedarse aún más a gusto, llamó a la Reina del pop... ¡¡"vieja"!!.



Pero no contento con esto, el británico quiso darle un consejo a Madonna sobre su gira y afirmo que “si ella tuviera algo de sentido común, habría hecho un disco como ‘Ray of light’ y con esto nuevo se ha quedado bastante atrás en materia de música bailable”.



No es la primera vez que Elton John critica a la que es considerada desde hace años como Reina del pop, ya que su enemistad viene de lejos. Ya el pasado mes de enero, el británico mostró publicamente su indignación con el Globo de Oro que recibió la cantante. No sabemos cómo habrán sentado estás declaraciones a Madonna, pero seguro que muy pronto habrá respuesta por su parte... ¡La guerra ha comenzado!