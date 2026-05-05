¿Qué significa el look de Bad Bunny en la Gala MET 2026 y por qué acertó con la temática de este año?

Bad Bunny lo ha vuelto a hacer. En su cuarta aparición en la alfombra roja de la Gala MET, el cantante puertorriqueño dejó a los asistentes con la boca abierta con su impactante look, un esmoquin de Zara a medida y maquillaje, también a medida, que le hacía aparentar más de 80 años.

El intérprete de Debí Tirar Más Fotos, Álbum del Año en los Premios Grammy 2026, se sometió a horas de maquillaje para sumar "53 años" a su aspecto, como contó en la entrevista con la periodista de Vogue al llegar a la cita anual con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

"Siempre me gusta hacer algo diferente y este día es un día perfecto para explorar, ser creativo y expresarse de una manera diferente. Esto es lo que he hecho esta noche y estoy orgullo de estar aquí", dijo el cantante que, una vez más, ha seguido a rajatabla la temática de la gala.

¿Por qué el look de Bad Bunny se ajusta a la temática de la Gala MET 2026?

Costume Art (Arte del Vestuario) fue el tema elegido por la organización y alrededor del que han girado los looks de los asistentes, también el de Bad Bunny.

Aunque la mayoría de los invitados buscaron la inspiración en cuadros y otras obras de arte —Madonna se fijó en La tentación de San Antonio de Leonora Carrington y Heidi Klum en La mujer velada de Giovanni Strazza—, Bad Bunny puso el foco en una sección concreta de la exposición que inaugura el MET con esta gala: The Aging Body (El cuerpo envejecido).

Con un esmoquin negro de silueta atemporal, el maquillaje que transformaba su rostro y un bastón que le ayudaba a sostenerse en su mano izquierda, el cantante quiso demostrar que el traje/el arte no envejece, el hombre sí.

Los detalles del esmoquin negro de Bad Bunny

El cantante de 32 años se sumó cinco décadas con un cuidado maquillaje, con prótesis que le arrugaban el rostro, y tinte en pelo y cejas. A esto sumó un traje hecho a medida, que diseñó el mismo en colaboración con Zara, la marca española que también eligió para la Super Bowl 2026.

Otra imagen de Bad Bunny en la Gala MET 2026. | Getty Images

El esmoquin negro lleva chaqueta cruzada, pantalón recto y camisa con una gran lazada a modo de pajarita referencia al icónico vestido “Bustle” de 1947 del reconocido diseñador Charles James, que forma parte de la colección permanente del Costume Institute.